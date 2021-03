SpaceX posterga nuevo lanzamiento de prueba del cohete Starship

SpaceX postergó la prueba de lanzamiento de su prototipo de cohete interplanetario Starship desde las instalaciones de la compañía en el sur de Texas previsto para el lunes, informó Elon Musk.



"El inspector de la FAA (Administración Federal de Aviación) no pudo llegar a Starbase a tiempo para el lanzamiento hoy", tuiteó el fundador y director ejecutivo de la compañía.



"Pospuesto para no antes de mañana", añadió.



Hasta el momento, no se ha publicado una ventana para el eventual lanzamiento el martes.



La compañía esperaba poder concretar un vuelo de prueba exitoso después de que los últimos tres intentos terminaran en explosiones espectaculares. Para ello, las autoridades locales le habían asignado una ventana de lanzamiento este lunes.



El viernes se había cancelado un lanzamiento programado con antelación.



SN11 es el undécimo prototipo de Starship, que SpaceX espera algún día pueda volar a la Luna, Marte y más allá. Será el cuarto en realizar un vuelo de prueba, ascendiendo a una altitud de 10 kilómetros antes de regresar a Tierra para un aterrizaje vertical suave.



SN8 y SN9, lanzados en diciembre y febrero respectivamente, se estrellaron y explotaron, mientras que SN10 aterrizó con éxito y explotó unos minutos después durante su prueba el 3 de marzo.



A pesar de las fallas anteriores, los analistas dicen que SpaceX está recopilando datos valiosos que lo ayudarán a acelerar su desarrollo.



Eventualmente, SpaceX planea combinar la nave espacial Starship con un cohete Super Heavy, creando un sistema completamente reutilizable. Esta versión final tendrá 120 metros de altura y podrá transportar 100 toneladas métricas a la órbita terrestre, el vehículo de lanzamiento más poderoso jamás desarrollado.



