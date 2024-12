¿Sospechas de derribo? Surgen nuevas hipótesis sobre accidente aéreo en Kazajistán

Los investigadores tratan el jueves de determinar las causas del siniestro de un avión azerbaiyamo en Kazajistán, que dejó 38 muertos, en medio de versiones que apuntaban a un posible derribo.



Rusia se apresuró a advertir contra las "hipótesis" que circulan sobre la causa del accidente del aparato, un Embraer 190 de fabricación brasileña de la compañía Azerbaijan Airlines que se estrelló cerca de Aktau, en el oeste de Kazajistán.



Según la empresa, el avión transportaba a 62 pasajeros y 5 miembros de la tripulación y efectuaba una ruta entre Bakú, la capital azerbaiyana, y Grozni, la capital de la república caucásica rusa de Chechenia.



Una investigación está en marcha, anunciaron las autoridades kazajas, aunque algunos expertos militares y en aviación afirman que la aeronave, que sobrevolaba una zona del Cáucaso ruso donde se informó de un ataque con dron, podría haber sido derribada por un sistema ruso de defensa antiaérea.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que era preciso "esperar al final de la investigación".



"Sería un error formular hipótesis antes de las conclusiones de la investigación. No lo haremos y nadie debería hacerlo", declaró a la prensa.



Kazajistán denunció por su parte las "especulaciones" sobre el accidente, acerca del cual no existe ninguna hipótesis oficial.



El presidente del Senado kazajo, la cámara alta del Parlamento, Maulen Ashimbayev, declaró que "no es posible" decir por el momento qué provocó esta catástrofe.



"Los verdaderos expertos están investigando y llegarán a sus conclusiones. Ni Kazajistán, ni Rusia, ni Azerbaiyán tienen interés en ocultar información", afirmó, citado por la agencia oficial rusa TASS.



"Mucha metralla"



En un primer momento, Azerbaijan Airlines aseguró que una bandada de pájaros golpeó el avión, pero retiró la información.



La agencia de aviación civil rusa (Rosaviatsia) también mencionó esta versión el miércoles.



Sin embargo, los agujeros visibles en el fuselaje del avión son uno de los elementos citados en apoyo a la teoría del derribo.



Un bloguero y experto militar ruso, Yuri Podoliaka, aseguró en Telegram que los agujeros visibles en el fuselaje del avión eran similares a los que podría causar "un sistema de misiles antiaéreos".



Un antiguo experto de la agencia francesa de investigación de accidentes aéreos (BEA) declaró a AFP que parecía haber "mucha metralla" en el fuselaje.



Esto "recuerda al MH17", declaró bajo condición de anonimato, en referencia al vuelo de Malaysia Airlines derribado por un misil tierra-aire sobre Ucrania en 2014, en el que murieron 298 personas.



Por su parte, el departamento regional del Ministerio de Salud de Kazajistán informó en un comunicado de la "explosión de un globo" a bordo de la aeronave, sin dar más detalles.



El Ministerio del Interior kazajo abrió una investigación por "violación de las normas de seguridad y explotación del transporte aéreo".



Según el servicio Flightradar24, que permite seguir en tiempo real el movimiento de los aviones, el aparato atravesó el mar Caspio, desviándose de su ruta normal, antes de sobrevolar en círculos la zona donde se estrelló.



Día de duelo



Según el Ministerio de Situaciones de Emergencia kazajo, 38 personas murieron en el accidente y "29 supervivientes, entre ellos tres niños, fueron hospitalizados".



La agencia azerbaiyana Azertac indicó que 12 supervivientes regresarán el jueves a Azerbaiyán.



El presidente del país, Ilham Aliev, decretó un día de duelo nacional este el jueves, tras interrumpir el miércoles una visita a Rusia con motivo de una cumbre informal.



Una residente kazaja, Elmira, declaró a la antena local de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) que se encontraba cerca del lugar del accidente y que, junto a otras personas, corrió a ayudar a los supervivientes.



"Estaban cubiertos de sangre. Lloraban. Pedían ayuda", relató.



Jalil Aliyev, padre de la azafata Hokume Aliyeva, declaró a AFP que ese debía haber sido su último vuelo antes de empezar a trabajar como abogada para la aerolínea.



"¿Por qué su joven vida tuvo que terminar de forma tan trágica?", dijo el hombre con voz temblorosa antes de colgar el teléfono.



El jueves, un avión llegó a Moscú con 9 rusos heridos a bordo, entre ellos un niño, según el Ministerio ruso de Situaciones de Emergencia.



El presidente ruso, Vladimir Putin, expresó sus "condolencias" a su homólogo azerbaiyano, según el Kremlin.