¡Sorpresas en Champions! El campeón PSG y Real Madrid irán al playoff

El vigente campeón, París Saint-Germain, y el último finalista Inter de Milán, además del 15 veces ganador del torneo, Real Madrid, deberán pasar por los playoffs en febrero para acceder a octavos de final de la Liga de Campeones.

En ese repechaje también estarán otros equipos que conquistaron la máxima competición europea en el pasado como Juventus, Borussia Dortmund y Benfica.

Junto al Real Madrid, que perdió 4-2 en Lisboa ante el Benfica, estará otro equipo español en la ronda de dieciseisavos, el Atlético de Madrid, que cayó en casa con Bodo/Glimt noruego por 2-1.

Por su parte, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City sellaron este miércoles en la última jornada su pase directo a octavos, acompañando al líder Arsenal y al Bayern Múnich, ya clasificados.

Mientras que el campeón italiano Nápoles, el Athletic de Bilbao español y dos históricos neerlandeses excampeones de Europa, como PSV Eindhoven y Ajax.







