Sony ante justicia británica por presunto abuso en precios de videojuegos de Play Station

Un juicio por casi 2.000 millones de libras (2.680 millones de dólares) comenzó el martes en Londres contra el gigante japonés Sony, acusado de haber abusado de su posición dominante durante casi diez años para cobrar de más a los jugadores británicos de PlayStation en la compra en línea.

"Una vez que alguien compra una PlayStation, no tiene otra opción, para adquirir un juego digital, que hacerlo a través de Sony. Y esta compañía ha abusado de esa posición cobrando a los consumidores precios demasiado altos", resume a AFP la especialista en derechos del consumidor Alex Neill, quien inició la acción.

La "PlayStation Store" es la tienda digital oficial donde los jugadores pueden comprar los clásicos de Sony, pero también producciones de otras empresas.

"Sony implementó una estrategia destinada a excluir cualquier competencia real y potencial de los mercados de distribución digital", afirmó uno de los abogados de los demandantes, Robert Palmer, en la apertura del juicio.

Los demandantes señalaron el martes que el juego Assassin’s Creed Shadows para PS5 se vende allí a casi 70 libras (92 dólares), el doble del precio del juego físico en el minorista tecnológico británico Curry’s.

Los demandantes denuncian una comisión del 30% sobre las compras, que también afecta al contenido adicional dentro de los juegos, y dicen haber observado comisiones más bajas en otras plataformas en línea, especialmente en PC.

La demanda se presenta en nombre de unos 12,2 millones de personas. Este tipo de procedimiento incluye por defecto a todos los clientes potencialmente afectados, a menos que decidan excluirse voluntariamente.

Pero para Sony, si se toma el sistema en su conjunto —es decir, precio de la consola y de los juegos— "queda claro que la rentabilidad del sistema PlayStation está lejos de ser excesiva", según su argumentación jurídica transmitida a AFP.

"Sus contenidos digitales se ofrecen a niveles similares a los practicados en otras plataformas. Si no fuera así, los consumidores y los editores acudirían a otros lugares", añade la empresa.

Los demandantes señalan que "otros casos están en curso", en Portugal, Países Bajos y Australia.

"Se trata de una estrategia mundial adoptada" por el gigante tecnológico, afirma a AFP una de sus abogadas, Natasha Pearman.

En un caso similar en Londres, el gigante estadounidense Apple perdió en octubre un juicio también debido a comisiones consideradas demasiado altas, lo que podría obligarlo a reembolsar a millones de usuarios, aunque el grupo dijo que iba a apelar esta sentencia.