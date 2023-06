¡Solo duró 4 meses! México no se anda por las ramas y despide a Diego Cocca

"Ya no tenemos tiempo que perder, he tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Cocca y los integrantes de su cuerpo técnico. La falta de proceso, las formas y la atmósfera imperante no les ayudaron, y es imposible concederles el tiempo que en otras circunstancias sería prudente", comentó Juan Carlos Rodríguez, Comisionado del Fútbol Mexicano.

Y su mensaje concluye de esta manera: "A 35 meses y medio del arranque de la Copa del Mundo, tomé la decisión de nombrar a Jaime Lozano como técnico interno para a copa Oro. Le agradezco por aceptar".