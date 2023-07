Solo cuatro países cumplen recomendaciones antitabaco de la OMS: ¿está Costa Rica en la lista?

31 de julio de 2023, 8:51 AM

Solo cuatro países -Brasil, Turquía, Mauricio y Países Bajos- han adoptado todas las recomendaciones antitabaco de la OMS, que el lunes destacó los avances en todo el mundo en los últimos 15 años contra este problema de salud pública.



En un informe, la Organización Mundial de la Salud destacó que 5.600 millones de personas -el 71% de la población mundial- se encuentran actualmente protegidas por al menos una medida de lucha contra el tabaco, lo que supone cinco veces más que en 2007.



Asimismo, recordó que la tasa mundial de tabaquismo había descendido del 22,8% en 2007 al 17% en 2021.



"De forma lenta, pero consistente, cada vez más personas están protegidas contra los estragos del tabaco", declaró el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un comunicado.



El organismo puso en marcha en 2008 su programa MPOWER, un conjunto de medidas para ayudar a los países a reducir la demanda de tabaco en torno a seis ejes: proteger a la población del humo del tabaco, aumentar los impuestos a este producto, vigilar el consumo, ofrecer ayuda a quienes deseen dejar de fumar, advertir de los peligros del tabaco y prohibir la publicidad del tabaco y productos relacionados.



Krech señaló que ocho países -España, Etiopía, Irán, Irlanda, Jordania, Madagascar, México y Nueva Zelanda- solo les falta una medida del programa para unirse al club de alumnos aventajados.



La OMS estima que, de no haberse aplicado estas medidas, actualmente habría 300 millones más de fumadores en el mundo.



"No son solo cifras. Estas medidas han cambiado literalmente nuestras vidas", afirmó en rueda de prensa el director del departamento de Promoción de la Salud del organismo, el doctor Ruediger Krech.



En 44 países aún no se aplican ninguna de las medidas del programa MPOWER, dejando a 2.3000 millones de personas sin protección frente al tabaco, según datos de la Organización Mundial de la Salud.



Cada año se producen unos 8,7 millones de muertes relacionadas con el consumo activo o pasivo de esta sustancia.