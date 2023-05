Sofía Salomón, la modelo trans que desea "hacer historia" en Miss Venezuela

Sofía Salomón entra en trance cuando una palmada de su asesor de imagen, Jordys Charles, le avisa que el fotógrafo empezará a hacer clics. Su rostro refleja concentración.



La cuenta regresiva, mientras, avanza: las postulaciones para el Miss Venezuela cerrarán el 31 de mayo y cada aspirante será evaluada después para seleccionar a las misses.



"Desde que tengo uso de razón, he tenido el apoyo de mi papá, mi mamá y toda mi familia (...). Tuve una excelente infancia llena de respeto, de amor, y así todo se hace más fácil, porque tú le puedes mostrar a la sociedad quién realmente eres", relata.



Nacida en Ciudad Bolívar, en el sur del país, ha modelado en España y México y tiene una joven marca de ropa: 'Diva by me, Sofía Salomón'.



No todos tienen esa suerte.



"Ser trans en Venezuela es un infierno para muchas personas", lamenta Richelle Briceño, mujer trans y activista.



"La oportunidad que tiene la señorita Sofía Salomón es un mensaje para la sociedad (...). A pesar de que Venezuela es un país altamente conservador (...), las personas trans aquí sobrevivimos y nos imponemos en el buen sentido de la palabra, porque ocupamos espacios", aplaude esta abogada.