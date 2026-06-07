Socios del Real Madrid eligen presidente por primera vez en 20 años

Madrid, España | Los socios del Real Madrid votan este domingo entre la continuidad de Florentino Pérez y la alternativa que representa Enrique Riquelme en las primeras elecciones presidenciales del club blanco en dos décadas.

Desde las 9:00 a. m. (7:00 GMT), cerca de 70.000 socios con derecho a voto comenzaron a depositar sus papeletas en la Ciudad Real Madrid, ubicada en el noreste de la capital española.

La votación se extenderá hasta las 8:00 p. m. (18:00 GMT), momento en el que se cerrarán las urnas y comenzará el recuento para determinar quién dirigirá la institución durante los próximos cuatro años.

Tanto Pérez, de 79 años, como Riquelme, de 37, ya ejercieron su derecho al voto ante una gran atención mediática.

Florentino apuesta por la continuidad

Pérez busca extender una presidencia que ejerce sin oposición desde su regreso al cargo en 2009, después de un primer mandato entre 2000 y 2006.

Durante la campaña, el actual dirigente centró su mensaje en los éxitos deportivos alcanzados bajo su gestión, especialmente las siete Copas de Europa conquistadas durante ese periodo.

El presidente también anunció que, en caso de ser reelegido, el portugués José Mourinho asumiría como entrenador del equipo.

Además, aseguró que los defensores Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries se incorporarían al plantel.

Pérez adelantó igualmente que prepara la mayor oferta en la historia del club por un futbolista, cercana a los 150 millones de euros (174 millones de dólares), aunque evitó revelar el nombre del jugador.

Riquelme promete una revolución

Por su parte, Enrique Riquelme basó buena parte de su campaña en la promesa de transformar el proyecto deportivo del club.

El empresario del sector de energías renovables aseguró que intentará fichar a Erling Haaland y Rodri, dos figuras del Manchester City.

No obstante, el club inglés negó la existencia de negociaciones por Haaland e incluso amenazó con emprender acciones legales.

Para el banquillo, Riquelme apuesta por el alemán Jürgen Klopp, aunque reconoció que deberá negociar con el técnico, quien actualmente no parece interesado en regresar a los entrenamientos.

Además, el candidato cuestionó la propuesta de Pérez de permitir la entrada de un inversor con una participación máxima del 5% en la entidad.

"El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta", afirmó Riquelme el pasado martes.

Según el actual mandatario, ese posible inversor únicamente asociaría su marca a la del club y no tendría capacidad de decisión, que seguiría en manos de los socios.

Continuidad o cambio

La elección llega después de una temporada especialmente complicada para el Real Madrid.

El club cerró el curso sin títulos por segundo año consecutivo, tanto en fútbol como en baloncesto.

Con ese contexto de fondo, los socios están llamados a decidir entre mantener el actual proyecto encabezado por Florentino Pérez o apostar por la renovación propuesta por Enrique Riquelme.



