¡Sin Messi! Medios argentinos anuncian que el astro argentino no estará ante La Sele

“El capitán de la Scaloneta tiene una lesión muscular y la idea es que pueda recuperarse bien durante esta fecha FIFA para que no vuelva a padecer lo mismo en los próximos partidos, ya sea en el Inter Miami o en la Selección Argentina”, explica el medio argentino.

Lionel Messi sería baja para los amistosos de la Selección Argentina en Fecha FIFA ❌🇦🇷 ➡️La MLS no lo incluyó entre los convocados de la liga por sus respectivos países y Gerardo Martino manifestó: "Tiene una lesión muscular y el tema Selección me parece que le corresponde… pic.twitter.com/P4efYHqQRG

Uno de los puntos que ahora se negocia entre el Inter Miami y la albiceleste es si Messi viajará a Filadelfia para integrar el plantel argentino y así estar con el equipo, aunque no llegue a participar o bien si se queda en Miami trabajando en su lesión.

“De Leo yo dije que no estaría en el partido de hoy y no estuvo. Tiene una lesión muscular y el tema Selección me parece que le corresponde hablar a la gente de la Selección”, declaró el Tata Martino, en conferencia de prensa, tras el 3-1 de visitante del Inter Miami ante el DC United.