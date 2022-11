Sigue búsqueda de víctimas del derrumbe de puente que dejó 130 muertos en India

Por AFP Agencia | 1 de noviembre de 2022, 7:40 AM

Morbi, India | Equipos de rescate continuaban este martes la búsqueda de cuerpos tras el fatídico derrumbe de un puente colgante, que dejó 134 muertos en Morbi, adonde se desplazó el primer ministro indio Narendra Modi para visitar el lugar.



Las dudas se han multiplicado sobre la posible causa de esta tragedia ocurrida el domingo en Morbi, en el estado de Guyarat.



Nueve personas fueron arrestadas bajo cargos de homicidio por el derrumbe de esta estructura de 150 años recién reparada.



El puente peatonal estaba lleno de gente celebrando el último día de la fiesta del Diwali. Entre los fallecidos hay 47 niños.



Las terribles imágenes de las cámaras de seguridad mostraron cómo la inestable estructura se hundía al romperse los cables.



Cientos cayeron al río, mientras otros se aferraban desesperadamente a los restos del puente y pedían socorro en la oscuridad.



"Escuché gritos y un fuerte golpe y después hubo silencio. Después lentamente llantos y gritos.", dijo a AFP Madhvi Ben, una superviviente de 30 años.



Ben dijo que tenía una pierna enredada en una "cuerda metálica", dejándola casi totalmente sumergida y luchando por liberarse.



"De alguna manera tapé mi nariz y me impulsé y liberé mi pierna del cable. Agarré otro cable y escalé los restos del puente", dijo.



Rafiq Gaffar, un empresario de Morbi que perdió a sus dos sobrinos de 12 y 21 años, describió una escena caótica y apocalíptica.



"Había cuerpos flotando en el agua por todas partes y personas atrapadas en el puente que pedían ayuda frenéticamente", dijo.



El presidente chino Xi Jinping se sumó a otros líderes mundiales al enviar el martes sus "profundas condolencias".



Mientras Modi miraba, los rescatistas navegaron en círculos con lanchas neumáticas para intentar reflotar algún objeto del fondo del río.



"Aún no hemos terminado las operaciones de búsqueda porque tememos que todavía haya víctimas cuyos familiares desconocen su paradero y que aún no nos han contactado", dijo Rahul Tripathi de la policía de Morbi.



Las renovaciones del puente se llevaron a cabo por la empresa local Oreva, cuya experiencia se limita a relojes, bicicletas eléctricas y otros productos.



La empresa no pudo ser contactada de inmediato para hacer comentarios.



"Nunca olvidaremos"

Sandeepsinh Jhala, jefe del municipio de Morbi, dijo el lunes que el puente no había recibido el certificado de seguridad.



Las nueve personas arrestadas el lunes son dos gerentes de Oreva, dos subcontratistas, dos vendedores de billetes de acceso al puente, acusados de haber vendido demasiados, y tres guardias de seguridad.



"Mientras la investigación progrese, los nombres de otros asociados al grupo Oreva también serán detenidos", declaró el lunes Ashok Yadav, alto oficial de policía.



Ilyas Khan Akbar Khan Pathan, conductor de tuk-tuk de 33 años, perdió a su mujer y a sus dos hijos de seis y tres años, así como a su cuñada y dos sobrinas.



"Encontramos los cuerpos sobre las cuatro de la mañana. Mi hija Mahiya tenía la cabeza hundida en el lodo y la gente la sacó usando barcos", dijo a la AFP el martes.



"La policía y la administración tardaron casi dos horas en comenzar los rescates... Las autoridades eran inútiles", añadió.



Puneet Pitroda, de 35 años, cuyo hermano y cuñada murieron, dijo a AFP que las autoridades eran "completamente responsables de la tragedia".



"Nunca olvidaremos esta noche."