Siga aquí el vuelo de la misión Artemis II alrededor de la Luna

La misión Artemis II da este lunes un paso decisivo en su travesía al alcanzar la llamada “esfera de influencia lunar”, el punto en el que la gravedad de la Luna supera a la de la Tierra.

Según confirmó la NASA, la nave Orión, con cuatro astronautas a bordo, inició así la fase final antes de su esperado sobrevuelo alrededor del satélite natural.

La tripulación está integrada por los estadounidenses Victor Glover, Christina Koch y Reid Wiseman, junto al canadiense Jeremy Hansen. Se trata del primer viaje tripulado hacia la Luna en más de cinco décadas, desde las misiones del programa Apolo.

Durante aproximadamente seis horas, los astronautas orbitarán el satélite, con vistas privilegiadas de su cara oculta y la oportunidad de presenciar un eclipse solar total.

El hito no solo marca un nuevo capítulo en la exploración espacial, sino que también posiciona a la tripulación como los seres humanos que más lejos han viajado desde la Tierra.

La misión busca además superar la distancia alcanzada por Apolo 13, consolidando a Artemis II como una referencia en la carrera por el regreso humano a la Luna.

Siga aquí la transmisión:





Uno de los momentos más críticos llegará cuando la nave pase por detrás de la Luna. Durante unos 40 minutos, la tripulación perderá toda comunicación con la Tierra, en un fenómeno conocido desde las misiones Apolo.

El propio Glover pidió aprovechar ese lapso como un momento de reflexión global. Este episodio recuerda lo vivido por Michael Collins en Apolo 11, cuando describió la experiencia como una profunda sensación de aislamiento mientras orbitaba en solitario.

En la Tierra, el silencio también genera expectativa. Equipos de seguimiento, como los de la estación de Goonhilly en Reino Unido, monitorean la trayectoria de la cápsula y anticipan con tensión la pérdida temporal de señal. A futuro, proyectos como redes de satélites lunares buscan evitar estos “apagones” y garantizar comunicación continua.

Tras emerger nuevamente del lado visible del satélite y restablecer contacto, la tripulación compartirá con el mundo los resultados de su observación, en una misión que no solo mira al pasado, sino que abre la puerta a la próxima era de exploración espacial.



