Siete consejos para turistas ticos en medio de las cancelaciones por ‘shutdown’ en EE. UU.
La Asociación de Líneas Áreas de Costa Rica emitió una serie de recomendaciones para los nacionales que vayan a viajar en los próximos días. Conozca el detalle en esta nota.
Ante eventuales cancelaciones de vuelos en Costa Rica, por el cierre del gobierno federal estadounidense, la Asociación de Líneas Aéreas Internacionales (ALA) emitió una serie de recomendaciones a los pasajeros nacionales.
Las recomendaciones aplican para quienes tengan viajes programados hacia o a través del gigante norteamericano en los próximos días.
A continuación, las sugerencias hechas por la organización:
De momento, ninguno de los aeropuertos internacionales costarricenses reporta cancelaciones por la reducción del tráfico aéreo dispuesta por Estados Unidos, debido a la parálisis presupuestaria que atraviesa el país por la falta de acuerdos en el Congreso entre demócratas y republicanos.
Sin embargo, la Asociación de Líneas Aéreas Internacionales hizo un especial llamado a los pasajeros con vuelos de conexión en aeropuertos de EE. UU., para que se mantengan atentos a las actualizaciones emitidas por su operador.