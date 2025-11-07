Siete consejos para turistas ticos en medio de las cancelaciones por ‘shutdown’ en EE. UU.

Ante eventuales cancelaciones de vuelos en Costa Rica, por el cierre del gobierno federal estadounidense, la Asociación de Líneas Aéreas Internacionales (ALA) emitió una serie de recomendaciones a los pasajeros nacionales.

Las recomendaciones aplican para quienes tengan viajes programados hacia o a través del gigante norteamericano en los próximos días.

A continuación, las sugerencias hechas por la organización:

Revise constantemente la aplicación móvil o el sitio web de su aerolínea, ya que estos son los canales oficiales de comunicación para actualizaciones del vuelo.

Asegúrese de tener un correo electrónico válido registrado en el perfil de su aerolínea para recibir notificaciones automáticas sobre cambios o reprogramaciones.

Tenga siempre a mano su número de confirmación y el apellido tal como aparece en el boleto, puesto que esta información será necesaria para verificar el estado de su vuelo o realizar gestiones en línea.

Si se encuentra en Estados Unidos y viaja hacia Costa Rica, llegue con suficiente antelación a la terminal, ya que los procesos de seguridad podrían presentar largas filas.

Realice el prechequeo en línea antes de llegar al aeropuerto, para que solo tenga que registrar su equipaje en el mostrador.

Verifique el estado de sus vuelos de conexión, especialmente si su itinerario incluye pasar por Estados Unidos, porque los vuelos domésticos (dentro de ese país) son los más afectados por el shutdown .

. Tenga a mano los números de contacto o canales de atención al cliente de su línea aérea para realizar cualquier cambio o consulta sobre su itinerario.

Considere viajar con equipaje de mano si su destino lo permite, para facilitar posibles reacomodos de vuelo.

De momento, ninguno de los aeropuertos internacionales costarricenses reporta cancelaciones por la reducción del tráfico aéreo dispuesta por Estados Unidos, debido a la parálisis presupuestaria que atraviesa el país por la falta de acuerdos en el Congreso entre demócratas y republicanos.

Sin embargo, la Asociación de Líneas Aéreas Internacionales hizo un especial llamado a los pasajeros con vuelos de conexión en aeropuertos de EE. UU., para que se mantengan atentos a las actualizaciones emitidas por su operador.