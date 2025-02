Siempre estuvo en mi cabeza poder jugar en la MLS, afirma Messi

El astro argentino Lionel Messi aseguró este viernes que jugar en la liga del fútbol estadounidense "siempre" fue su prioridad tras su etapa en Europa y se mostró ilusionado con la participación del Inter Miami en el Mundial de Clubes a mediados de año.

"Siempre tuve en mi cabeza jugar en la MLS. Más de una vez lo dije, era algo que me llamaba la atención. Venir al Inter Miami fue una oportunidad, por cómo se dio todo, los últimos años en París", dijo el capitán del seleccionado argentino en una entrevista con Apple TV.

"Me llamó la atención venir al Inter porque era un club en crecimiento, todo muy nuevo, me gustó la idea de venir y ayudar a que el club sea más grande. Y sabía que era una ciudad donde mi familia podía estar bien. No me arrepiento, todo lo contrario", agregó el campeón del mundo.