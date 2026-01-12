“Si trabajas bien, la suerte va de tu lado”, afirma Raphinha

Yedá, Arabia Saudita | El atacante brasileño Raphinha, autor de dos goles ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España, que su equipo ganó por 3-2 este domingo, aseguró que la suerte se consigue si se trabaja mucho.

“Estoy muy contento con la victoria, que era lo que necesitábamos. Por mi parte, si trabajas bien, la suerte va de tu lado. Yo trabajo muy duro e intento dar lo mejor por el equipo”, afirmó el extremo, elegido mejor jugador del partido, en declaraciones a los medios de comunicación.

“Es un título y tenemos que darle el valor que tiene. No vinimos a pasearnos, sino a ganar”, explicó Raphinha, quien recalcó que el equipo ha rendido muy bien defensiva y ofensivamente.

También se acordó del uruguayo Ronald Araújo, quien regresó a la competición tras una pausa de varias semanas.

“Sentimos mucho cariño por Araújo, es importantísimo para nosotros”, declaró Raphinha antes de subrayar que siempre lo apoyarán: “Ha pasado un momento personal malo, pero es normal por la exigencia que tenemos por vestir esta camiseta. Podría haber pasado con otros”.