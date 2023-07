Si Mbappé "quiere seguir, hay que firmar un nuevo contrato", dice el presidente del PSG

5 de julio de 2023, 11:58 AM

"Si Kylian quiere seguir, hay que firmar un nuevo contrato, no se puede dejar marchar gratis a uno de los mejores jugadores del mundo", dijo el presidente del París Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, durante una conferencia de prensa este miércoles, en la que presentó a Luis Enrique Martínez como nuevo entrenador.

"Él mismo ha dicho que 'nunca me iré gratis'. Si alguien cambia de punto de vista, no es mi culpa. No queremos dejar a uno de los mejores jugadores del mundo irse gratis, eso está muy claro", insistió el dirigente frente a los medios reunidos en el nuevo centro de entrenamiento del club, en Poissy, en la periferia parisina.