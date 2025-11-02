Shein, denunciado ante la justicia francesa por venta de muñecas con carácter pedopornográfico

La unidad antifraude de Francia anunció el sábado que había denunciado al gigante asiático del comercio en internet Shein por vender lo que describió como "muñecas sexuales con apariencia infantil".

La Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) afirmó en un comunicado que la "descripción y categorización" de los artículos en la página web de Shein "hacen difícil dudar de la naturaleza pornográfica infantil del contenido".

Poco después de la declaración, Shein anunció que las muñecas en cuestión habían sido retiradas de su plataforma y que había iniciado una investigación interna.

En su sitio web, el diario Le Parisien publicó la foto de una de estas muñecas con el cuerpo y los rasgos de una niña, sosteniendo un osito de peluche, así como la descripción explícitamente sexual que la acompaña. Las muñecas miden 80 centímetros.

La unidad antifraude recordó que "la difusión, a través de una red de comunicaciones electrónicas, de representaciones de carácter pedopornográfico, es punible con penas de hasta 7 años de prisión y 100.000 euros de multa".

Shein ha recibido este año en Francia tres multas, por un total de 191 millones de euros (220 millones de dólares), por incumplir la legislación sobre cookies en línea, promociones falsas, información engañosa y por no declarar la presencia de microfibras plásticas en sus productos.

La noticia de las muñecas llega días antes de la apertura de una tienda Shein en unos prestigiosos grandes almacenes del centro de París, BHV Marais, su primer punto de venta físico.

Esa decisión provocó la indignación de otros clientes de la lujosa tienda, y algunas marcas de moda de primer nivel retiraron sus productos de sus estanterías.







