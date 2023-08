Sergio Rico sale del hospital tras casi tres meses y sueña con volver al fútbol

18 de agosto de 2023, 7:23 AM

"Realmente, el cerebro es inteligente y borra este tipo de sucesos, y la verdad es que es eso, ha sido un sueño, yo me desperté aquí en el hospital y, gracias a Dios, hoy me siento muy emocionado, muy feliz", afirmó Rico a su salida.

El portero del PSG, que se deshizo en agradecimientos hacia su familia, afirmó que "espero estar disponible dentro de poco y recuperando día a día para volver al fútbol".



Desde París, el técnico español del PSG, Luis Enrique Martínez, tuvo palabras de ánimo para el guardameta de su equipo.



"Me gustaría mandar un mensaje a Sergio Rico, que hoy abandona el hospital y le deseamos desde aquí, desde el club, que continúe la recuperación, que vaya dando pasos adelante, todo el apoyo del club hacia él y su familia", dijo Luis Enrique en rueda de prensa.



El arquero, de 29 años, se encontraba ingresado en el Virgen del Rocío desde el pasado 28 de mayo por un traumatismo craneoencefálico, tras sufrir un accidente con un caballo en la romería del Rocío en el sur de España.



Tras varios días en coma, el guardameta abandonó la unidad de cuidados intensivos del hospital el pasado 5 de julio.



Cinco días después, el jugador recurría a las redes sociales para mostrar su mejoría.



"Quería agradecer a todas y cada una de las personas que me han mostrado y mandado su cariño en estos días complicados. Sigo trabajando en mi recuperación que cada día va mejor", escribió el guardameta en Instagram.



"Me siento muy afortunado, una vez más, gracias a todos y espero veros pronto", añadió el exportero del Sevilla, con el que conquistó en dos ocasiones la Europa League antes de fichar por el PSG en 2020.



Está previsto que el portero siga con su recuperación en su casa, tras casi estos tres meses ingresado.