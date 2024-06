Serbia amenaza con irse de la Eurocopa por cánticos hostiles en el Croacia-Albania

El secretario general de la Federación Serbia de Fútbol (FSS), Jovan Surbatovic, amenazó este jueves con la retirada de la selección de la Eurocopa tras los cánticos ofensivos contra los serbios en el partido Croacia-Albania del miércoles.

"Lo que ocurrió fue escandaloso", denunció el responsable federativo a la cadena serbia RTS, precisando que durante el Croacia-Albania del miércoles (2-2) se oyeron gritos de "matad, matad, matad a los serbios".

Surbatovic añadió que pedirán a la UEFA sanciones contra esos dos países, "incluso si esto significa no continuar en la competición".

Estos tres países de los Balcanes mantienen tensas relaciones, sobre todo como consecuencia de las guerras durante la década de 1990 que supusieron la fragmentación de Yugoslavia.

Además de haberse enfrentado con las tropas croatas entre 1991 y 1995, el entonces ejército yugoslavo combatió a la minoría albanesa en la guerra de Kosovo, entre 1998 y 1999.

Tras haber perdido 1-0 ante Inglaterra en su estreno en esta Eurocopa, Serbia empató este jueves 1-1 ante Eslovenia, otro país balcánico.

"Por favor, hacedme preguntas sobre el partido. No quiero pronunciarme sobre este tema. No he leído la prensa y no estoy al corriente de estas declaraciones", declaró el entrenador serbio, Dragan Stojkovic, tras ser preguntado por las palabras del presidente de su federación en la rueda de prensa posterior al partido.