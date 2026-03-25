Senegal recurre al TAS tras perder el título de la Copa África 2025 ante Marruecos

París, Francia | La Federación Senegalesa de Fútbol recurrió ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de descalificarla como campeona y conceder el título a Marruecos.

La federación senegalesa había anunciado la semana pasada que ordenó a sus abogados presentar el recurso, una decisión que se hizo oficial este miércoles.

"El recurso se refiere a una decisión tomada por la CAF el 17 de marzo de 2026, que declaró que el equipo nacional de Senegal perdió la final de la Copa de África de Naciones (CAN) 2025 por descalificación", detalló el TAS en un comunicado.

El fallo de la CAF otorgó la victoria a Marruecos, anfitrión del certamen, con un marcador de 3-0, pese a que Senegal se había impuesto 1-0 en la prórroga en una final caótica.

El 18 de enero, varios jugadores senegaleses abandonaron el terreno de juego durante el partido en protesta por una decisión arbitral: tras anular un gol a Senegal, el árbitro concedió un penal a Marruecos en el tiempo añadido de la segunda parte.

Después de 15 minutos de confusión, los futbolistas regresaron al campo, el juego continuó y el extremo marroquí Brahim Díaz falló el penal.

En la prórroga, Senegal logró imponerse con un gol de Pape Gueye, resultado que posteriormente fue invalidado por la decisión disciplinaria de la CAF.