Senegal derrota 1-0 a Egipto y jugará la final de la Copa de África

Tánger, Marruecos | Sadio Mané fue el héroe de las semifinales de la Copa de África de Naciones (CAN) para Senegal, al firmar el tanto de la victoria (1-0) ante Egipto, este miércoles en Tánger, lo que le dio el boleto a la final a los Leones de la Teranga.

En un partido tenso y equilibrado, Mané fue el único en marcar, en el minuto 78, y Senegal buscará el trofeo contra Nigeria o el anfitrión Marruecos, que se miden en el último turno del miércoles, en la segunda semifinal.

Senegal aspira al que sería su segundo título en la CAN, después del logrado en 2021. Entonces Mané también era la estrella del equipo y marcó igualmente en la semifinal, en aquel caso poniendo el 3-1 definitivo ante Burkina Faso.