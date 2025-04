Senador demócrata bate un récord con discurso de más de 24 horas contra Trump

Un congresista demócrata batió este martes el récord del discurso más largo en el Senado de Estados Unidos, criticando las "acciones inconstitucionales" del presidente Donald Trump durante más de 24 horas.

Cory Booker seguía hablando 24 horas y 20 minutos después del comienzo, sin pausa y de pie, como exigen las reglas del Senado.

Para mantener el turno de palabra no pudo siquiera ir al baño. Su resistencia recordó la famosa escena de la película de 1939 de Frank Capra "Mr. Smith Goes to Washington".

Su maratoniano discurso no impidió al Partido Republicano, mayoritario en la cámara, llevar a cabo votaciones en el Senado, pero está siendo inspirador para los demócratas, cuya oposición al gobierno es por ahora bastante tibia.

"Me levanto esta noche porque creo sinceramente que nuestro país está en crisis", dijo el senador por Nueva Jersey de 55 años al comienzo del discurso.

"Estos no son tiempos normales en Estados Unidos", añadió Booker, con la voz quebrada.

Booker, un excandidato presidencial, tomó la palabra en la cámara a las 19H00 (23H00 GMT) del lunes.

Cory Booker as he breaks Strom Thurmond's speaking record: "I'm not here because of his speech. I'm here despite his speech. I'm here because as powerful as he was, the people are more powerful." pic.twitter.com/EH8w2m4L4e