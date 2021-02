Senador de Texas se va a Cancún mientras millones están paralizados por el frío

El senador de Texas Ted Cruz se situó en el ojo del huracán el jueves tras irse a México de vacaciones mientras millones de personas en su estado estaban sin electricidad ni agua debido a una ola de frío mortal sin precedentes.



El senador republicano partió con su familia en avión a Cancún el miércoles, mientras sus electores batallaban para sortear la crisis. Regresó el jueves por la tarde ante la avalancha de críticas en su contra.



La polémica comenzó cuando circularon fotos que lo mostraban en el aeropuerto de Houston y en un avión rumbo al famoso destino turístico tropical, ubicado en la península mexicana de Yucatán.



En un comunicado, el senador explicó que debido a la cancelación de las escuelas durante la semana, sus hijas le habían pedido hacer un viaje con amigos.



"Queriendo ser un buen padre, volé con ellas anoche", dijo Cruz.



"Estoy, como mi equipo, en contacto constante con los funcionarios locales para determinar qué ha sucedido en Texas", continuó, refiriéndose a los cortes de energía que afectaron al estado.



Horas después, el senador dijo que "obviamente fue un error" hacer ese viaje.



En una entrevista radial el lunes, Cruz había advertido a los residentes de Texas sobre las serias alteraciones climáticas pronosticadas y enfatizó que podrían causar muchas víctimas.



"No se arriesguen. Asegúrense de que su familia esté segura, no salgan de su casa y cuiden a sus hijos", dijo.



Más de 500.000 hogares seguían sin energía eléctrica el jueves en Texas, donde las temperaturas polares provocaron picos de consumo de electricidad.



En todo Estados Unidos, la tormenta se cobró la vida de al menos 30 personas.



"Flyin’ Ted"

Cruz, a quien Donald Trump bautizó burlonamente "Lyin' Ted" ("Ted el mentiroso"), rápidamente recibió un nuevo apodo en Twitter: "Flyin' Ted" ("Ted el volador").



Candidato durante las primarias republicanas a la Casa Blanca en 2016, Cruz es mencionado regularmente como posible candidato del "Grand Old Party" (GOP, Gran Partido Viejo) en 2024.



Cruz llegó al Senado por primera vez en 2012, y fue reelegido por un estrecho margen en 2018 contra Beto O’Rourke, entonces una figura en ascenso en el Partido Demócrata.



Gilberto Hinojosa, presidente del Partido Demócrata en Texas, pidió al senador que renuncie.



"Que Ted Cruz vuele a México mientras los texanos se mueren en el frío no es sorprendente, pero es profundamente perturbador", escribió, lamentando que el senador esté "abandonando" a su estado.



Durante su rueda de prensa diaria, Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, fue irónica cuando se le preguntó sobre la escapada del senador republicano al sol.



"No tengo detalles que darles sobre la ubicación exacta de Ted Cruz", respondió. "Nos estamos enfocando en afrontar esta tormenta invernal".



El comediante Trevor Noah, conductor del Daily Show, evocó a Cruz en Twitter en una escena "desgarradora": "Un residente de Texas tuvo que viajar más de 2.700 kilómetros para encontrar calor, agua y electricidad".