Selfi le costó la vida: Montañista muere en China tras quitarse arnés por una foto

Un alpinista de 32 años, identificado como Hong, falleció tras caer al vacío en el Monte Gongga, la cumbre más alta de la provincia de Sichuan, China.

El incidente ocurrió el fin de semana cuando el montañista se quitó el arnés de seguridad para tomarse un selfi en el Nama Peak, uno de los picos más fotografiados de la zona.

Según informaron los medios locales, el hecho se registró a una altitud de 5.500 metros, mientras Hong ascendía junto a un grupo de turistas.

Las imágenes adjuntas, que se hicieron virales en redes sociales, muestran el momento en que el alpinista se separa de la cuerda de seguridad para tomar la fotografía. Instantes después, resbaló y cayó por la ladera nevada.

Equipos de rescate lograron recuperar el cuerpo a 5.300 metros de altura, unos 200 metros por debajo del punto de la caída. Testigos relataron a la Policía que el guía y otros miembros del grupo descendieron de inmediato para auxiliarlo, pero Hong ya no presentaba signos vitales.

Según declaraciones de un familiar al medio local 163, “se trata de la primera vez que Hong visitaba la montaña más alta de Sichuan”.

Además, la familia se mostró sorprendida por el accidente, ya que, aseguraron, el joven tenía experiencia en montañismo y solía guiar a turistas en su tiempo libre.

El Monte Gongga, también conocido como Minya Konka, se eleva hasta los 7.000 metros y forma parte de la cordillera Daxue Shan, en la región montañosa de Hengduan.

Es considerado el pico más oriental del mundo y el tercero más alto fuera de los Himalayas y el Karakórum, después del Tirich Mir y el Kongur Tagh. Su relieve vertical y las profundas gargantas que lo rodean lo convierten en uno de los destinos más desafiantes para los amantes del alpinismo.