Seis muertos en choque de aviones de la Segunda Guerra Mundial

Seis personas murieron cuando dos aviones de la época de la Segunda Guerra Mundial chocaron en el aire durante un espectáculo en Texas y se estrellaron contra el suelo en una bola de fuego, dijeron autoridades el domingo.



"Según el médico forense del condado de Dallas, hay un total de seis muertes por el accidente de ayer en el espectáculo aéreo Wings over Dallas", dijo en su cuenta de Twitter Clay Jenkins, principal funcionario electo del condado de Dallas.

El incidente en el Aeropuerto Ejecutivo de Dallas involucró un Boeing B-17 Flying Fortress y un Bell P-63 Kingcobra más pequeño, había dicho el sábado la Administración Federal de Aviación (FAA), el regulador de aviación estadounidense, en un comunicado.

Terrible situation. Two planes collide during an Air Show at Dallas Executive Airport 😳😔👀 pic.twitter.com/thokohgJzw