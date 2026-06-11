Segundo día de escalada de ataques entre Irán y Estados Unidos

Irán: "Tras los ataques, la tregua es prácticamente irrelevante"

La diplomacia iraní dice que el alto el fuego en vigor entre Irán y Estados Unidos desde el 8 de abril no tiene ya prácticamente sentido.

"Los ataques ilegales y criminales perpetrados por Estados Unidos en las últimas horas no sólo constituyen una violación palmaria de la Carta de Naciones Unidas (...), sino que además convierten la tregua en algo prácticamente irrelevante", comenta la cancillería de Irán en un comunicado. (afp/efe)

Segundo día consecutivo de escalada

Las hostilidades se intensificaron el jueves 11 de junio de 2026 con ataques de Irán contra Kuwait y Baréin, luego de que Donald Trump advirtiera que Teherán "pagaría el precio" por el estancamiento de las negociaciones.

El intercambio se produjo poco después de que Estados Unidos lanzara una segunda ronda de bombardeos durante la noche. La nueva ofensiva contra varias ciudades iraníes se produce en un momento en que los esfuerzos para negociar el fin de la guerra parecen haberse estancado, ya que Irán insiste en mantener su control sobre el estrecho de Ormuz. Las conversaciones también se han visto obstaculizadas por los ataques de Israel contra el grupo militante Hezbolá, aliado de Irán, en el Líbano.

En un primer intercambio de fuego de misiles iraníes y ataques aéreos estadounidenses el miércoles, Irán lanzó misiles contra Baréin, Kuwait y Jordania. Estos ataques se produjeron después de que Estados Unidos bombardeara objetivos iraníes en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho. (afp/reuters)

Jordania dice haber abatido 20 misiles iraníes

El ejercito jordano asegura haber abatido 20 misiles iraníes, después de que los Guardianes de la Revolución afirmaran haber atacado un centro de mando estadounidense en el país.

"El jueves al amanecer, los sistemas de defensa aérea y el ejército del Aire interceptaron y abatieron 20 misiles lanzados desde Irán en dirección de Azraq", donde se sitúa la base norteamericana, declaró un responsable militar citado en un comunicado.

Esta instalación se encuentra a unos 80 km al este de la capital, Amán. "La intercepción provocó la caída de escombros, sin causar víctimas ni daños materiales", puntualiza el ejército jordano. (afp/reuters)

Tres marinos indios muertos tras ataque de EE. UU. en costa de Omán

Tres marinos indios que viajaban a bordo de un petrolero atacado por Estados Unidos frente a las costas de Omán están muertos, ha informado el ministro indio de la Marina Mercante.

Inicialmente, los tres marinos fueron dados como desaparecidos tras este ataque ocurrido el miércoles 10 de junio contra un petrolero con pabellón de Palaos, el M/T Settebello, frente a la costa omaní.

Estados Unidos confirmó haber dejado fuera de servicio el petrolero M/T Settebello que, según afirmó, intentaba violar el bloqueo de los puertos iraníes impuesto por la administración Trump. (afp/efe)

Amenazas de Irán a Estados Unidos

Tras varios ataques recíprocos a pesar de encontrarse negociando un acuerdo de paz, Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz. Este extremo fue negado por Estados Unidos, que asegura que los buques comerciales siguen cruzando Ormuz. "Esta noche, los buques comerciales continúan transitando hacia el interior y el exterior del estrecho de Ormuz", dijo el Comando Central de EE.UU. (Centcom) en un breve comunicado.

Por su parte, el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, Majid Mousavi, ha amenazado a Estados Unidos: "¿Creen que pueden convertir el sagrado estrecho de Ormuz en un lugar inseguro? Convertiremos toda la región en un infierno para ustedes", apuntó Mousavi, según recoge el medio iraní Press Tv. (efe/afp)