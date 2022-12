¿Seguirá Ronaldo en el banquillo en los cuartos del Mundial?

9 de diciembre de 2022, 8:07 AM

Doha, Catar | Fernando Santos por fin cruzó la línea roja y Cristiano Ronaldo se quedó en el banquillo. El resultado fue inapelable, 6-1 ante Suiza y un triplete de su sustituto Gonçalo Ramos. ¿Lo volverá a sentar en cuartos ante Marruecos? Evidentemente no respondió a la cuestión este viernes en rueda de prensa.

"Hubo una conversación, hubiera sido negativo no tenerla. Es el capitán, el representante del fútbol portugués. Tenía que hablarle. Le expliqué las razones por las que se quedaba en el banquillo", dijo Santos.

"Le dije que ante Suiza prefería guardarlo en el banquillo para la segunda parte porque sería un duelo durísimo. No estaba contento por la decisión, me lo dijo, pero fue una conversación normal", añadió.

Tras no jugar, el miércoles CR7 no entrenó en el campo, como sí hicieron el resto de suplentes, y el jueves la federación portuguesa y el propio jugador a través de Instagram negaron las informaciones de prensa sobre que hubiera amenazado con abandonar la concentración.

"Nunca me dijo que quisiera irse, tenemos que terminar con las polémicas", añadió Santos este viernes, invitando a los periodistas a revisar las imágenes de su impecable actitud en el partido contra Suiza.

Sobre su titularidad el sábado ante Marruecos, no desveló sus planes: "Ganar y no cambiar nada no es obligatorio. Marruecos es muy diferente a Suiza. Será un partido diferente".