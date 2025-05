Seguidores de Evo Morales marchan en Bolivia para defender su candidatura

Cientos de seguidores del expresidente Evo Morales marchaban este viernes en Bolivia para exigir a las autoridades electorales que permitan su inscripción como candidato en los próximos comicios, pese a que fue inhabilitado por la justicia.

Además del veto electoral, el líder indígena enfrenta una orden de captura por una acusación de trata de una menor cuando ejercía el poder (2006-2019), cargos que él niega.

Indígenas, campesinos y obreros llegaron el jueves a la ciudad de El Alto y partieron a pie el viernes rumbo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en La Paz, institución bajo fuerte resguardo policial.

"Estamos (aquí) para exigir nuestros derechos democráticos, nuestros derechos políticos", informó desde la marcha el senador Leonardo Loza, estrecho colaborador de Morales.

La caminata buscará llegar hasta el TSE, pero todavía no inscribirán su candidatura para los comicios del 17 de agosto, explicó.



Loza aseguró a la AFP que el líder izquierdista "está en La Paz", pero no confirmó si se sumará a la marcha, como se anticipaba.



"Estamos en nuestra obligación de preservar su integridad física, así que él decidirá si acompaña o no acompaña", indicó.



En los últimos siete meses el exmandatario de 65 años se ha refugiado en un pequeño poblado de la región cocalera del Chapare, en Cochabamba, al abrigo de cientos de indígenas armados con palos para evitar su detención.



El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, anunció en una conferencia de prensa que si Morales aparece en la marcha en La Paz será detenido.



"Si lo encontramos caminando por las calles, vamos a dar cumplimiento al mandamiento de aprehensión", anticipó.



La protesta se produce luego de que el Tribunal Constitucional ratificara esta semana un fallo que inhabilita a Morales a postularse para un cuarto mandato, por haber ejercido el cargo de presidente más de dos veces desde 2006 hasta 2019.



El plazo para el registro de aspirantes vence el 19 de mayo, y la autoridad electoral definirá el 6 de junio la lista de candidatos, tras revisar requisitos legales.



Morales aún no tiene partido político. Renunció al oficialista Movimiento Al Socialismo, luego de que la justicia le otorgara la dirección a una cúpula afín al presidente Luis Arce, convertido hoy en su mayor adversario.