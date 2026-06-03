Secuestro de periodista en México queda grabado en espeluznante video

Primero un hombre con una mandarria fuerza la puerta, luego otro armado con fusil la termina de abrir a patadas: un video 35 segundos registra el momento previo al secuestro de una periodista en México este martes.

La grabación muestra apenas el ingreso de los dos secuestradores encapuchados a la casa de Roxana Guzmán, directora de un medio digital en Veracruz (este).

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que cuenta más de 150 comunicadores asesinados desde 1994.

La físcalía del estado informó que abrió una investigación sobre este caso sin identificar el nombre de Guzmán.

Lo hizo la ONG Article 19 en un comunicado en el que exige "máxima diligencia y coordinación para garantizar su pronta localización con vida".

El video de la incursión se hizo viral en redes sociales. No está claro quién graba.

"Hay un menor de edad", grita un hombre desde el interior del domicilio a medida que el hombre golpea con el mazo una puerta de aluminio con una ventana cuadriculada. La puerta se deforma con cada golpe, piezas de la cerradura se vuelven pedazos.

Un hombre armado se asoma por la ventanilla rota y apunta al hombre. Retrocede y termina de derribar la lámina a patadas.

"Tírate al piso", le ordena al hombre y a la persona que graba el video que termina abruptamente.

La periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue sacada de su casa por un grupo armado, en Nanchital, Veracruz. Es reportada como desaparecida.

Viral: T-MEC, Andrés Manuel López Obrador, Cayetana, Este 4, El Mundial pic.twitter.com/dDbs0MvumZ — DiarioNoticiasWeb.Org (@DiarioNoticiaI) June 3, 2026

La fiscalía indicó que busca "esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad" de los agresores.

El medio de Gómez -Pulso Informativo del Sureste- opera en Facebook y se enfoca sobre todo en noticias y denuncias en Nanchital, un pueblo de unos 30.000 habitantes.