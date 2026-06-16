¿Se enfrenta toda Rusia a una crisis de combustible?

En Rusia se agravan los problemas de combustible. El abastecimiento de varias regiones ha quedado interrumpido tras ataques de drones ucranianos contra refinerías de petróleo. Según fuentes de acceso público analizadas por DW, en las últimas semanas se han producido interrupciones en el suministro de combustible en más de diez regiones rusas.

"Bloqueo logístico"

La situación es especialmente tensa en la Crimea anexionada por Rusia. La escasez de combustible surgió a raíz de ataques con drones que paralizaron el tráfico en la llamada "autopista de Novorossiya", que conecta Crimea con la región rusa del Óblast de Rostov y constituye una importante ruta de abastecimiento.

Este "bloqueo logístico", como ha denominado los ataques el ministro ucraniano de Transformación Digital, Myjailo Fedorov, ha obligado a las autoridades rusas de ocupación a adoptar medidas estrictas. La gasolina súper solo se vende mediante cupones. Según medios locales, las principales cadenas han dejado de venderla a particulares desde hace varias semanas. La gasolina normal solo puede adquirirse en cantidades máximas de 20 litros. Hace pocos días, 15 estaciones de servicio de la región de Krasnodar suspendieron completamente la venta de combustible.

¿Dónde hay escasez?

La falta de combustible afecta ya a gran parte del país. En la Rusia central se han registrado problemas en estaciones de servicio de las regiones de Kursk, Bélgorod, Riazán y Oriol. Incluso desde Moscú y su región han llegado algunas quejas aisladas.

También hay dificultades en el noroeste del país, en San Petersburgo, así como en las regiones de Leningrado, Pskov, Nóvgorod, Múrmansk y Carelia. Asimismo, se han informado problemas de suministro en Siberia y el Lejano Oriente ruso.

En la mayoría de los casos, se trata de pequeñas estaciones de servicio independientes y no vinculadas a grandes compañías petroleras. Por ello, todavía no puede hablarse de una crisis a gran escala, pero las quejas aumentan y los precios de la gasolina llevan semanas subiendo de forma constante, hasta un 0,5 por ciento por semana.

¿Qué daños causan los drones?

Rusia padece casi todos los años algún grado de escasez de combustibles. Durante el verano aumenta tradicionalmente la demanda de gasolina y diésel debido a las labores agrícolas y al período vacacional. Además, las refinerías suelen realizar tareas programadas de mantenimiento.

En 2024 y 2025, estos factores se vieron agravados por los ataques de drones ucranianos, generando crisis más severas de lo habitual. En este 2026, los indicios de crisis aparecieron antes incluso de que los factores estacionales alcanzaran su máxima intensidad.

Según cálculos de Bloomberg, solo en mayo, ocho de las diez mayores refinerías rusas fueron atacadas por drones. Algunas, como las de Lukoil en Nizhni Nóvgorod y Perm, han sufrido ataques repetidos.

Yaroslav Kabakov, director de estrategia de la firma de inversiones Finam, explica que esto ya no afecta únicamente a las instalaciones de procesamiento primario, como ocurría en años anteriores, sino también a plantas secundarias encargadas de producir gasolina y diésel. "La reparación de estas instalaciones lleva meses y además se ve dificultada por las sanciones, que restringen el suministro de equipos", comenta Kabakov.

Caída de la producción

Las estadísticas rusas sobre producción de combustibles son en gran parte secretas. No obstante, algunos datos publicados apuntan a una caída significativa respecto al año anterior. Según la agencia estadística rusa Rosstat, la producción de derivados del petróleo cayó en abril de 2026 un 9 por ciento con respecto a abril de 2025. En mayo, según estimaciones de Bloomberg, el descenso habría alcanzado el 13 por ciento.

De acuerdo con el Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio (CREA, por su siglas en inglés), la refinería de Rosneft en Tuapsé ha sido una de las más afectadas. Entre enero y mayo de 2026, redujo sus exportaciones de productos petrolíferos un 73 por ciento en comparación con el año anterior. CREA calcula que las pérdidas de exportación derivadas de estos ataques ascienden a unos 1.700 millones de euros.

Los participantes del mercado advierten del riesgo de una escasez estructural de combustible si continúan las interrupciones en las refinerías. Una fuente del sector declaró al diario ruso Kommersant: "Actualmente, la escasez grave solo se percibe en Crimea. En el resto de Rusia todavía existen reservas, pero el suministro actual no es suficiente. Si la situación no mejora, la escasez afectará a muchas más regiones a finales de julio o principios de agosto".

El alcance de la crisis es incierto

Se espera que los precios de los combustibles sigan subiendo, aunque no de forma drástica, ya que los precios minoristas de la gasolina están fuertemente regulados por el Estado ruso. Algunas estaciones independientes y pequeñas cadenas podrían cerrar temporalmente para evitar pérdidas.

"Los ataques de drones ucranianos generan costos considerables para el sector petrolero ruso. Interrumpen operaciones, reducen la capacidad de las refinerías, aumentan los gastos de reparación y seguridad y provocan cuellos de botella logísticos", dijo a DW Isaac Levi, de CREA.

No obstante, el experto considera que el impacto para el Estado ruso sigue siendo limitado. El petróleo que no puede procesarse internamente se exporta, y mientras los mercados energéticos mundiales sigan estando desestabilizados por los acontecimientos en Oriente Medio, las condiciones para esas exportaciones seguirán siendo favorables.

Aunque los drones ucranianos también atacan infraestructuras de exportación rusas, esos ataques no han tenido hasta ahora efectos significativos sobre las operaciones. Según Bloomberg, las exportaciones rusas de petróleo por vía marítima alcanzaron incluso a principios de junio su nivel más alto desde el inicio de la guerra.



