Se eleva a 22 la cifra de muertos en Ucrania en ataques rusos

Los intensos ataques rusos del jueves con cientos de drones y decenas de misiles contra Kiev causaron al menos 21 muertos, entre ellos tres niños, informaron este viernes (15.05.2026) los rescatistas, con lo se desvanecen aún más las esperanzas de que se detenga el conflicto.

La fuerza aérea ucraniana aseguró el jueves que Rusia lanzó 675 drones de ataque y 56 proyectiles, principalmente contra la capital y añadió que sus unidades de defensa aérea derribaron 652 de esas aeronaves no tripuladas y 41 cohetes.

Periodistas de la AFP en Kiev escucharon las sirenas antiaéreas antes de que varias olas de fuertes explosiones obligaran a los residentes a refugiarse en estaciones de metro.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que más de 20 sitios de la capital resultaron dañados, incluidos edificios residenciales, una escuela, una clínica veterinaria y otras infraestructuras civiles.

"Los trabajos continúan en Kiev en el lugar del impacto sobre el edificio, un ataque con misil ruso que literalmente arrasó un bloque de viviendas, desde el primer hasta el noveno piso", dijo Zelenski.

Veintiuna personas, entre ellas tres niños, murieron en los ataques, informó el servicio de emergencias de Ucrania la madrugada del viernes, al actualizar un balance de 16 muertos anunciado anteriormente.

"Los equipos de rescate continúan sin descanso revisando los escombros en busca de personas en el edificio (que se derrumbó) en el barrio de Darnitskii", precisó el organismo en Telegram.

El jueves, periodistas de la AFP habían presenciado escenas caóticas mientras los equipos de rescate removían los escombros asistiendo a personas heridas y recuperando los cuerpos de fallecidos.

"Todo ardía. La gente gritaba y pedía ayuda", relató Andrii, residente de Kiev aún en una bata de dormir y con manchas de sangre en la camisa, cerca de un edificio residencial de la era soviética que colapsó.

Varios cadáveres fueron rescatados de los escombros de un solo edificio residencial destruido: tres hombres, tres mujeres y una niña, informó la policía. Las autoridades reportaron 45 heridos.

"Estas no son, desde luego, las acciones de quienes creen que la guerra está llegando a su fin. Es importante que los aliados no guarden silencio ante este ataque", dijo Zelenski.

Varios aliados de Ucrania condenaron el ataque. "Rusia se burla abiertamente" de los esfuerzos diplomáticos por la paz, denunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Nuevo revés para los esfuerzos de paz

Los ataques rusos también causaron heridos en las regiones de Odesa y Jersón, en el sur, así como en Járkov, en el noreste.

La ofensiva rusa representa un nuevo revés para los intentos de poner fin al conflicto, después de que el presidente estadounidense Donald Trump generara esperanzas de paz al negociar un alto el fuego de tres días entre ambos países la semana pasada.

Ese alto el fuego, cuyo inicio coincidió con las conmemoraciones en Moscú de la victoria soviética sobre la Alemania nazi en 1945, estuvo marcado por acusaciones de violaciones por ambas partes.

Tanto Ucrania como Rusia lanzaron ataques con drones de largo alcance inmediatamente después de que terminara. El mandatario ruso, Vladimir Putin, sugirió el fin de semana que la guerra podría terminar pronto.

El Kremlin resta importancia a que los vagos comentarios de Putin del sábado sobre un posible fin de la guerra puedan significar un cambio de postura de Moscú.

Rusia reiteró el miércoles su exigencia de que Ucrania se retire completamente de la región oriental del Donbás antes de que pueda haber un alto el fuego y negociaciones de paz a gran escala. Kiev rechaza la demanda, considerándola equivalente a una capitulación.

Un alto funcionario de la presidencia ucraniana declaró a la AFP que la magnitud de los ataques del jueves fue tan grande porque hubo una pausa previa y vinculó el momento de la ofensiva con la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y China en Pekín.



