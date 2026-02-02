Se declara culpable sacerdote tico acusado de abuso sexual en EE. UU.

Ante un juez, el sacerdote costarricense Roberto “Toto” Méndez Esquivel se declaró culpable de un cargo de abuso sexual en la corte del condado de Canon, en Estados Unidos.



Méndez Esquivel compareció el pasado martes 27 de enero en una sala del tribunal, donde aceptó su responsabilidad en un caso de abuso sexual contra un menor de entre 16 y 17 años. Como parte de un acuerdo con la Fiscalía, se retiraron otros dos cargos adicionales, uno por violación y otro por abuso sexual infantil.

"Queridos hermanos y hermanas en Cristo, quiero informarles que el padre Roberto "Toto" Méndez Esquivel se ha declarado culpable de un cargo grave de agresión sexual a menor (de 16/17 años) en la audiencia de hoy (martes 27 de enero). La sentencia está fijada para el 1° de abril de 2026 a la 1:30 p. m. ante el juez Vandervelde", confirmó el director de Comunicaciones de la Diócesis de Boise, Marco Román, donde 'Toto' trabajaba.

De acuerdo con documentos judiciales, el acusado admitió haber descargado una aplicación mediante la cual conoció a la víctima y confesó haber mantenido actos sexuales con el menor. Las autoridades señalan que los hechos ocurrieron el 14 de agosto de 2025 en un parque, tras un encuentro concertado a través de dicha aplicación.



El sacerdote había sido arrestado en agosto de 2025 por estos hechos. Según informó el medio de noticias KTVB7, durante la audiencia Méndez Esquivel se dirigió al tribunal y manifestó que sus acciones fueron el peor error de su vida y que con ellas ofendió a Dios y a su comunidad.



Como resultado de la declaración de culpabilidad, el juicio fue cancelado. La sentencia quedó programada para el 1° de abril de 2026 a la 1:30 p.m.



Roberto Méndez Esquivel es originario de Esparza, y fue ordenado sacerdote en 2016 en India. En 2020 regresó al país, donde se desempeñó como vicario parroquial en las comunidades de Monteverde, Quepos y Esparza. Posteriormente, en 2022, se trasladó a Nampa, Idaho, para ejercer funciones pastorales en la parroquia San Pablo.

