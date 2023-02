Scaloni, Guardiola y Ancelotti son los finalistas a premio The Best

El seleccionador argentino Lionel Scaloni, el técnico español del Manchester City Pep Guardiola y el entrenador italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti son los tres finalistas nominados para el premio The Best a mejor entrenador masculino del año, según anunció la FIFA este jueves.



Scaloni, flamante campeón del mundo con la Albiceleste en el Mundial de Catar, competirá por el galardón con un Carlo Ancelotti que conquistó la Liga española y la Liga de Campeones con el Real Madrid y un Pep Guardiola que llevó al City al título en la Premier inglesa.



Entre las entrenadoras, las tres finalistas al galardón que concede la FIFA son la seleccionadora de Brasil Pia Sundhage, su homóloga de Inglaterra Sarina Wiegman y la entrenadora del Lyon Sonia Bompastor.



Los ganadores se conocerán el 27 de febrero en una gala que la FIFA organizará en París. Serán elegidos a partir de las votaciones de un jurado internacional, de los seleccionadores y capitanes de todas las selecciones (masculinas y femeninas), periodistas especializados de cada país y de los internautas que dejen sus votos en la web fifa.com.



Los nombres de los futbolistas finalistas al premio The Best al mejor jugador del año y al premio Puskas al mejor gol se conocerán el viernes 10 de febrero.