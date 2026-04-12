Saturnino Cardozo avisa a sus rivales: "Pelearemos hasta el final"
"No todos salen victoriosos de este estadio (Ricardo Saprissa)", comentó el técnico de Liberia.
El entrenador de Liberia, Saturnino Cardozo, brindó su análisis tras el buen triunfo que logró su equipo 1-2 ante Saprissa en La Cueva.
Estas fueron las declaraciones de Cardozo tras la victoria:
Análisis del juego: Vinimos a un estadio difícil y complicado, ganamos. La clave está en la personalidad y en los deseos de ganar siempre. Desde el martes diseñamos el parado para sorprender en lo táctico y me siento muy contento y orgulloso de mis jugadores. Sabíamos que íbamos a sufrir mucho, pero tuvimos la calma necesaria. La clave estuvo en el deseo de ganar.
Diferencia con su última visita en La Cueva: Nosotros analizamos lo que tenemos que mejorar, la vez pasada fue diferente porque fue un partido de Copa. Esta vez dije a los jugadores que era un partido totalmente diferente.
Objetivo: Es paso a paso, nosotros nos imaginamos dentro del vestuario el momento, tengo buen diálogo con todos. Cuando yo llegué los jugadores terminaban el entrenamiento y se iban todos, ahora no, ahora los jugadores salen a las 11 a. m. del estadio. Nosotros trabajamos con humildad y trazamos objetivos. Pelearemos hasta el final.
Partido de Anthony Monreal: El portero está para eso para atajar, estoy muy contento por él, sabíamos que iba a hacer complicado. Es callado, trabaja, entrena antes, cada día trata de mejorar, esos son los jugadores, es el mejor portero que está en la liga y lo hace increíblemente. No todos salen victoriosos de este estadio, no todos los equipos pueden decir que ganaron en este escenario.