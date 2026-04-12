Saturnino Cardozo avisa a sus rivales: "Pelearemos hasta el final"

El entrenador de Liberia, Saturnino Cardozo, brindó su análisis tras el buen triunfo que logró su equipo 1-2 ante Saprissa en La Cueva.

Estas fueron las declaraciones de Cardozo tras la victoria:

Análisis del juego: Vinimos a un estadio difícil y complicado, ganamos. La clave está en la personalidad y en los deseos de ganar siempre. Desde el martes diseñamos el parado para sorprender en lo táctico y me siento muy contento y orgulloso de mis jugadores. Sabíamos que íbamos a sufrir mucho, pero tuvimos la calma necesaria. La clave estuvo en el deseo de ganar.

Diferencia con su última visita en La Cueva: Nosotros analizamos lo que tenemos que mejorar, la vez pasada fue diferente porque fue un partido de Copa. Esta vez dije a los jugadores que era un partido totalmente diferente.

Objetivo: Es paso a paso, nosotros nos imaginamos dentro del vestuario el momento, tengo buen diálogo con todos. Cuando yo llegué los jugadores terminaban el entrenamiento y se iban todos, ahora no, ahora los jugadores salen a las 11 a. m. del estadio. Nosotros trabajamos con humildad y trazamos objetivos. Pelearemos hasta el final.

Partido de Anthony Monreal: El portero está para eso para atajar, estoy muy contento por él, sabíamos que iba a hacer complicado. Es callado, trabaja, entrena antes, cada día trata de mejorar, esos son los jugadores, es el mejor portero que está en la liga y lo hace increíblemente. No todos salen victoriosos de este estadio, no todos los equipos pueden decir que ganaron en este escenario.



