Sanciones contra Putin y Lavrov demuestran la "impotencia" occidental, afirma Rusia

Las sanciones impuestas por la invasión rusa de Ucrania contra el presidente Vladimir Putin y su canciller Serguéi Lavrov muestran la "impotencia" de los países occidentales, afirmó este viernes la portavoz de la cancillería rusa.



"Las sanciones contra el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores son un ejemplo y una demostración de la total impotencia de vuestra propia política exterior", dijo la portavoz, Maria Zajarova, en declaraciones a la televisión rusa.



Zajarova advirtió que las relaciones entre Moscú y las potencias occidentales se acercan a un "punto de no retorno".



"No ha sido nuestra opción. Queríamos el diálogo, pero los anglosajones cerraron esas opciones una tras otra y empezaron a actuar diferentemente", dijo la funcionaria.



"No es por las amenazas [de sanciones], pero el hecho es que estamos cerca del momento en que comienza el punto de no retorno", declaró.



Las fuerzas rusas, que el jueves invadieron Ucrania, encontraron el viernes una férrea resistencia en la periferia de Kiev.



