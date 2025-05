¿Salvarán a Hollywood los aranceles al cine de Trump?

Cuando Donald Trump anunció sus planes de imponer un arancel del 100 por cien a cualquier película "producida en el extranjero", la industria cinematográfica estadounidense globalizada se echó a temblar. Las acciones de grandes productoras como Netflix y Disney cayeron inmediatamente, ante el posible aumento de los costos cuando las producciones ya no puedan beneficiarse de rodajes más económicos en el extranjero.

En las últimas décadas, el cine estadounidense ha disfrutado de generosos incentivos para rodar en Europa, Canadá o Australia, lo que ha encarecido comparativamente las ubicaciones de Hollywood. Al mismo tiempo, la industria cinematográfica y de contenidos se han descentralizado enormemente, con coproducciones internacionales, que comparten recursos y financiación en varios países.

Las estrellas critican en Cannes la propuesta de aranceles

La amenaza de Trump fue ampliamente criticada durante el Festival de Cine de Cannes de la semana pasada. El director estadounidense Wes Anderson se preguntó cómo funcionarían los aranceles al aplicarse a la propiedad intelectual. "¿Se puede retener la película en la aduana? No se envían de ese modo", declaró en una conferencia de prensa.

También Robert de Niro, que recibió la Palma de Oro honorífica, aludió al asunto. Por su parte, Vivek Ranjan Agnihotri, estrella de Bollywood, declaró en redes sociales que un arancel así significaría que "la industria cinematográfica india, en crisis, colapsará por completo".

¿Se exagera el declive de Hollywood?

En la publicación en Truth Social en la que anunció los aranceles, Trump afirmó que "la industria cinematográfica estadounidense está sufriendo una muerte rápida". Según la publicación especializada Film LA, los rodajes en Hollywood han disminuido cerca de un tercio en los últimos cinco años. Pero esto no se debe sólo a los incentivos que ofrecen los rodajes internacionales: la pandemia, el estancamiento económico o la huelga de actores en 2023 también han frenado la actividad en Hollywood.

"Las producciones estadounidenses que han aprovechado los incentivos fiscales en lugares como Australia para rodar sus películas, lo hacen porque así son más económicas", comenta a DW Stephen Luby, profesor de cine en el Victorian College of the Arts de Australia. Quizás no se podrían hacer de otra forma.

El actor y director Mel Gibson, por ejemplo, asesora a Trump en la cuestión de los aranceles y las maneras de "hacer que Hollywood vuelva a ser grande". No obstante, su última película, 'La Resurrección de Cristo', se rodará en Roma y el sur de Italia.

Actualmente, existe un ligero déficit comercial en Estados Unidos en el contenido de entretenimiento, lo que significa que se importa más de lo que se exporta: 27.700 millones de dólares frente a los 24.300 millones de dólares de 2023. Según Jean Chalaby, profesor de sociología en la Universidad de Londres, este desequilibrio se debe en parte a plataformas de streaming como Netflix, que no exportan oficialmente contenido estadounidense, como 'Stranger Things', sino que lo distribuyen a través de su plataforma estadounidense, mientras series de éxito extranjeras como 'Adolescentes' y 'El Juego del calamar', sí se contabilizan como importaciones.

Y eso que, según señala en un artículo para The Conversation, "la industria del entretenimiento estadounidense nunca ha sido tan dominante a nivel mundial". A pesar de ese déficit comercial, Estados Unidos sigue siendo el mayor exportador mundial de cine y televisión. "Es poco probable que beneficien a nadie", concluye Chalaby sobre los aranceles.

Guerra comercial por los contenidos

Sectores de la industria cinematográfica estadounidense, como el Sindicato de Actores, apoyan la intención de Trump de traer producciones de vuelta. Asimismo, la Motion Picture Association (MPA), que agrupa a los grandes estudios, coincide en que se debería producir más contenido en Estados Unidos y apoya el uso de incentivos fiscales en el país.

En febrero, cuando Trump anunció la ampliación de sus aranceles, destacó el proteccionismo en el mercado cinematográfico de la UE, donde las plataformas de streaming estadounidenses están obligadas a incluir al menos un 30 por ciento de contenido europeo. Además, se les puede obligar a financiar producciones locales.

Otros en Hollywood cuestionan la lógica de los aranceles de Trump. "Lo de los aranceles, no va a pasar ¿verdad? Ese hombre cambia de opinión cincuenta veces al día", dijo el director estadounidense Richard Linklater en Cannes durante el estreno de su película 'Nouvelle Vague'.

En esa misma rueda de prensa, el debate en torno a los aranceles de Trump llevó a Zoey Deutch, protagonista de la película de Linklater, rodada en París, a elogiar la historia y la cultura de Hollywood: "Sería genial hacer más películas en Los Ángeles", dijo, casi con nostalgia. "Acabo de terminar una película allí y fue mágico".