¡Salvados!: la vieja casa de Pelé celebra con el Santos de Neymar

Gabriel se hizo torcedor del Santos a los 7 años, cuando su abuelo le mostró en DVD videos de Pelé. El domingo, con la camiseta 10 de Neymar, celebró en grande en Vila Belmiro la permanencia en la Serie A del Brasileirão.

El pitazo final desató una fiesta: Neymar daba la vuelta olímpica frente a la ovación de los 15.000 espectadores que llenaron las tribunas.

El astro agitaba los brazos con gesto triunfal tras la victoria 3-0 del Peixe ante el Cruzeiro en la última jornada, un resultado que evitó el descenso tras meses de incertidumbre y, contra todo pronóstico, valió un cupo en la próxima Copa Sudamericana.

Hoy Neymar "es (en el club) lo más próximo que tenemos a Pelé. Es un representante del Santos en el mundo entero", comentó a la AFP Gabriel Furquim, un economista de 24 años que recuerda cómo su abuelo, Tadeo, le hablaba de "O Rei".

"Mi abuelo vio a Pelé y se hizo santista por Pelé y él me hizo santista a mí", rememoró. "Me decía que era el futbolista más grande de todos".

"¡Neymar! ¡Neymar!", cantaba la afición antes del partido, pues el Santos le homenajeó por haber alcanzado 150 goles con club en el que se formó y en el que debutó como profesional, al cual regresó este año.

Con un micrófono en mano, la exestrella de Barcelona y Paris Saint-Germain agradeció el apoyo.

"Siempre van a vivir en mi corazón (...). Siempre voy a dar mi vida por el Santos", dijo a los hinchas Neymar, que venía de firmar cuatro tantos en las victorias consecutivas previas ante los descendidos Sport Recife (3-0) y Juventude (0-3), dos resultados clave.

Pese a recurrentes lesiones y molestias en la rodilla izquierda que le afectaron en el cierre, acabó con ocho goles y una asistencia en el Brasileirão 2025.

Se metería entre las ovaciones un protagonista inesperado, Thaciano, autor de dos de los goles dominicales. João Schmidt consiguió la tercera anotación.

Todos respondieron al pedido de los aficionados, que desplegaron en una de las gradas una gigantesca pancarta con el mensaje "Luchar con fe y con fervor".

Benedicta da Silva, aficionada de 81 años, disfrutaba junto a familiares. "¡El año que viene quiero volver!", aseguró, sonriente, a la AFP.

Fundado en 1916, el Estadio Urbano Caldeira -mejor conocido como Vila Belmiro por el barrio en el que está ubicado- será demolido en 2026 para dar paso a la Nueva Arena del Santos, escenario deportivo para 30.000 espectadores que costará más de 120 millones de dólares.

Aún no hay fecha específica para el inicio de las obras.

Alma.

Murales y monumentos de Pelé están en múltiples puntos de Santos, ciudad en el litoral de Sao Paulo, recordatorios del eterno tricampeón mundial con la Selección de Brasil.

Y Vila Belmiro es un altar para la torcida del equipo en el que el mito jugó entre 1956 y 1974, así como un lugar de peregrinación para turistas.

Cada vez que se cumple el minuto 10 en un compromiso, resuena el eco del famoso cántico "¡Mil goles, mil goles, solo Pelé!".

"Pelé es como si fuese una leyenda del folclore, porque es una cosa increíble lo que hizo para el Santos. Él transformo al equipo en um bicampeón mundial", expresó Gabriel al hablar de los títulos de la Copa Intercontinental ganados por el cuadro paulista contra Benfica y Milan en 1962 y 1963.

Al salir del estadio, Vitor Aguiar, de 32 años, caminaba con muletas con una franela negra con el rostro de Neymar, el ídolo de los tiempos modernos.

El torcedor tiene una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda, pero ello no iba a frenarlo de ir a ver la salvación de su equipo.

"¡Estoy igual que él!", bromeó mientras señalaba su rodilla lastimada. "¡Le traje suerte!".



