Salen a la venta entradas para partido de leyendas del Real Madrid y Barcelona

Este viernes inició la venta al público en general del clásico mundial entre Real Madrid Leyendas y Barça Legends, que llega por primera vez a Costa Rica el sábado 7 de febrero a las 6 p. m. en el Estadio Nacional.

La organización revelará las nominas oficiales en las próximas semanas; sin embargo, de forma preliminar estas podrían ser parte de las superestrellas que vendrían al espectáculo deportivo:

Barça Legends: Ronaldinho Gaúcho, Carles Puyol, Rivaldo, Rafael Márquez, Romário, Samuel Eto’o, Iván Rakitić, Yaya Touré, David Villa y Edgar Davids.



Real Madrid Leyendas: Luís Figo, Marcelo, Iker Casillas, José María Gutiérrez “Guti”, Fabio Cannavaro, Claude Makélélé, Roberto Carlos, Pepe y Raúl González.



Las entradas se encuentran ya a la venta de todo público a través de la plataforma kuikpei.com.

Estas son las zonas y los precios con cargos por servicio e impuestos incluidos:

· Sol Norte y Sur: $100



· Sombra Este y Oeste: $130



· Balcón Este y Oeste: $195



· Platea Este y Oeste: $230



· Experiencias Palco: $500 (Incluye palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, After Party en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional)



· Legends VIP: $1,000 (Incluye cena de gala exclusiva con jugadores, acceso a entrenamiento del Barça Legends, palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, After Party en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional)



Esta experiencia incluirá actividades únicas como: una cena de gala con las leyendas, entrenamiento del Barça Legends el día previo al partido, Clínica de fútbol para niños, firmas de autógrafos y meet & greets con los jugadores, así como una conferencia de prensa oficial con las leyendas y algunas otras que se están organizando.