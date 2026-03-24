Salah y Liverpool anuncian el fin de una era histórica en Anfield

Londres, Reino Unido | El Liverpool anunció este martes la salida de Mohamed Salah al final de la temporada, poniendo fin a una etapa histórica tras nueve años de éxitos en la Premier League y en Europa.

El egipcio, convertido en leyenda del club, es la última pieza en marcharse del tridente ofensivo que marcó una era, tras las salidas de Sadio Mané en 2022 y Roberto Firmino en 2023. A ello se sumó la partida del técnico Jürgen Klopp en 2024.

Ahora, con Arne Slot en el banquillo, el Liverpool afronta una renovación en la que solo se mantiene como referente el capitán Virgil van Dijk.

Una despedida a la altura

Salah, de 33 años, llegó a Anfield procedente de la Roma en 2017 y disputó 435 partidos con el club, en los que anotó 255 goles.

"El delantero ha alcanzado un acuerdo con los Reds por el que pondrá fin a un notable capítulo de nueve años en Anfield. Salah expresó su deseo de hacer este anuncio a los aficionados lo antes posible, para aportar transparencia sobre su futuro", explicó el club.

El atacante salió con molestias la semana pasada en Anfield tras marcar en la victoria 4-0 frente al Galatasaray, resultado que aseguró el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

En buen momento de forma, el egipcio había marcado en tres de sus últimas cuatro titularidades tras una breve sequía goleadora.

Pese a que rara vez se ausenta por lesión, Salah había recuperado protagonismo luego de un conflicto con su entrenador neerlandés a finales de 2025, cuando fue relegado al banquillo durante varios encuentros.

"Quería empezar diciendo que nunca imaginé hasta qué punto este club, esta ciudad, esta gente se convertirían en parte de mi vida", expresó el futbolista en un video publicado en redes sociales.

Legado imborrable

A pesar de su buen rendimiento reciente, Salah suma cinco goles en la Premier League esta temporada, lejos de los 29 que firmó en la campaña 2024/25, en la que el Liverpool se proclamó campeón.

El egipcio, cuatro veces máximo goleador del campeonato inglés, dejó un legado que incluye la conquista de la Liga de Campeones en 2019 y la Premier League en 2020.

"El Liverpool no es solo un club de fútbol. Es una pasión, una historia, un espíritu. No puedo explicarlo con palabras a quien no forme parte de esto", afirmó.

"A los aficionados, no tengo suficientes palabras. El apoyo que me han brindado en la mejor etapa de mi carrera, y cómo estuvieron a mi lado en los momentos más difíciles, es algo que nunca olvidaré", concluyó.