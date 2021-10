Salah dice que quiere seguir en Liverpool pero que "no depende" de él

El atacante egipcio Mohamed Salah afirmó este viernes que quiere continuar en el Liverpool el resto de su carrera pero que el éxito de las negociaciones para una renovación de su contrato "no depende" de él.

Antes de que el Liverpool visite el domingo al Manchester United, Salah, que está firmando un excelente inicio de temporada, habló de su futuro con la cadena de televisión Sky Sports.

"No depende de mí. Pero si me lo preguntáis, me gustaría mucho quedarme aquí hasta el último día de mi carrera", afirmó.

"Pero no tengo mucho que decir, no está en mis manos. Depende de lo que el club quiera, no depende de mí", apuntó.

El contrato actual del 'Faraón' (29 años) con los 'Reds' termina en 2023 y el club intenta actualmente cerrar un nuevo compromiso a largo plazo. Según la prensa británica, el jugador desea un gran aumento de salario, que le convertiría en uno de los mejores pagados del campeonato inglés.

En caso de que las negociaciones fracasen, Salah podría buscar nuevos horizontes. El Real Madrid ha sonado en los últimos meses como un eventual destino.

Teniendo en cuenta todas las competiciones desde el inicio de esta temporada, Salah ha firmado doce tantos en once partidos.