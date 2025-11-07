Sacerdote tico acusado de violación en EE. UU. irá a juicio en enero de 2026

El sacerdote costarricense Robert Méndez Esquivel enfrentará juicio en Estados Unidos el próximo 5 de enero de 2026.

Méndez fue acusado de violación y agresión sexual, según confirmó el Tribunal de Distrito del Condado de Canyon, Idaho.



De acuerdo con el director de Comunicaciones de la Diócesis de Boise, Marco Román, Méndez compareció el pasado 31 de octubre ante el tribunal para la lectura de cargos, en la que se declaró “no culpable”.

"Además, se programó una conferencia previa al juicio para el 2 de diciembre de 2025 a la 1:30 p. m.", señaló la Diócesis.

Durante la audiencia, la defensa del religioso solicitó una disminución de la fianza, que fue rebajada de $300,000 a $250,000 por decisión del juez presidente.



El sacerdote enfrenta tres acusaciones penales: una por violación y dos por agresión sexual. Según los reportes judiciales, Méndez conoció al menor presuntamente involucrado a través de una aplicación de citas, y el encuentro habría ocurrido en un parque el 14 de agosto pasado, donde se habrían dado los hechos ahora investigados.



Méndez Esquivel es originario de Esparza, fue ordenado sacerdote en 2016 en India. En 2020 regresó a Costa Rica, donde se desempeñó como vicario parroquial en las comunidades de Monteverde, Quepos y Esparza. Posteriormente, en 2022, se trasladó a Nampa, Idaho, para ejercer funciones pastorales en la parroquia San Pablo.



La Diócesis de Boise reiteró su llamado a los fieles a orar por todos los afectados y manifestó su confianza en el proceso judicial que se sigue en Estados Unidos.

