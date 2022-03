Rusia y Ucrania: ¿qué ha pasado en las últimas horas?

La guerra en Ucrania sigue sumando víctimas con la caída de un misil en Donetsk y con los ataques a varias ciudades en medio de la esperanza de un acuerdo en una nueva ronda de conversaciones ruso-ucranianas.

Este lunes, el Kremlin no descartó "tomar el control total" de las principales ciudades que ya están rodeadas, lo que implicaría una gran ofensiva militar.



Durante estos últimos días, los combates se intensificaron en las proximidades de la capital, "una ciudad en estado de sitio", según el consejero del presidente ucraniano.



Durante la madrugada, un edificio de ocho pisos del barrio de Obolon, en el norte de Kiev, fue blanco de "un disparo de artillería", provocando un muerto y 12 heridos. Más tarde, un bombardeo en otro barrio causó otro fallecido.



Y en Járkov, al menos dos personas murieron en otro asalto ruso, según la fiscalía regional, que informó también de otro fallecido en Chugúyev, a 40 km.



En Donetsk, los separatistas prorrusos apoyados por Moscú, que controlan la ciudad desde 2014, dijeron que un ataque ucraniano contra el centro de la ciudad dejó al menos 16 muertos, según el ministerio de salud local, o 23, según el Comité de Investigación ruso.



Los separatistas publicaron fotos de cuerpos ensangrentados en una calle llena de escombros.



El ejército ucraniano negó rotundamente haber disparado un misil contra Donetsk y aseguró que en la región vecina de Lugansk, los rusos disparaban contra "residencias, hospitales, escuelas, redes de agua, de gas y de electricidad" o contra trenes de evacuación, dijo el jefe militar Serguii Gaidai.



La situación sigue siendo dramática en Mariúpol, una estratégica ciudad portuaria asediada por los rusos, pese a que, por primera vez en días, unos 210 vehículos pudieron salir a través de un corredor humanitario.



Otro convoy de ayuda humanitaria, que lleva días intentando entrar en la ciudad, fue de nuevo bloqueado este lunes por los soldados rusos, también en Berdiansk, a 85 km de Mariúpol, según las autoridades ucranianas.



Miles de habitantes viven en sótanos, sin agua, electricidad ni calefacción. Según el Ayuntamiento, 2.187 personas han muerto en la ciudad.

Cuarta ronda de sanciones

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, confirmó una cuarta ronda de sanciones contra el Kremlin.



La Unión Europea añadirá al multimillonario Roman Abramovich y a otros magnates rusos en su más reciente lista de sanciones, dijeron dos diplomáticos a la AFP.



Un total de 862 personas y 53 entidades rusas figuran ya en la lista.

Reino Unido impone sanciones comerciales a Rusia, incluyendo el vodka

El gobierno británico impuso el martes sanciones comerciales contra Rusia en respuesta a su invasión de Ucrania, que incluyen aranceles punitivos sobre productos como el vodka y la prohibición de exportar bienes de lujo.



La medida, que se suma a sanciones previas impuestas a empresas y multimillonarios rusos por sus lazos con el presidente ruso Vladimir Putin, busca incrementar la presión económica sobre el régimen ruso.



Incluye un aumento de 35 puntos porcentuales a las tarifas impuestas a productos como el vodka, las pieles de animales y metales como la plata, el aluminio, el cobre y el acero, entre otros bienes procedentes de Rusia.



Por su parte, las empresas británicas no podrán exportar a ese país productos de lujo que incluyan automóviles, obras de arte y moda, informó el ministro de Comercio Internacional en un comunicado.



"Nuestros nuevos aranceles aislarán aún más a la economía rusa del comercio mundial, asegurando que no se beneficie del sistema internacional basado en normas que no respeta", afirmó el ministro de Finanzas, Rishi Sunak, citado en el comunicado.

"Estos aranceles se suman a los esfuerzos del Reino Unido para impedir el acceso de Rusia a las finanzas internacionales, sancionar a los compinches de Putin y ejercer la máxima presión económica sobre su régimen", agregó.

Primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia van en tren a Kiev este martes



Los primeros ministros polaco, checo y esloveno viajan este martes en tren a Kiev como representantes del Consejo Europeo, anunció el gobierno polaco en un comunicado.



Mateusz Morawiecki, Petr Fiala y Janez Jansa "viajan hoy (martes) a Kiev en calidad de representantes del Consejo Europeo para encontrarse allí con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y el primer ministro, Denis Shmyhal", según cita el texto oficial.



Su viaje se da en momentos en los que Rusia ataca objetivos en toda Ucrania, y cuando estos dos países tienen previsto reanudar las conversaciones para poner fin a casi tres semanas de guerra.



El objetivo de la visita es "reafirmar el apoyo inequívoco del conjunto de la Unión Europea (UE) a la soberanía e independencia de Ucrania y presentar un conjunto de medidas de apoyo al Estado y sociedad ucranianos", dictó el comunicado.



"En momentos tan cruciales para el mundo, es nuestro deber estar en el lugar donde se hace la historia", acotó el gobernante polaco Morawiecki en Facebook.



Toque de queda de 36 horas en Kiev a partir de este martes

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, anunció un toque de queda de 36 horas en la capital ucraniana a partir de este martes por la noche debido a la situación "difícil y peligrosa" que vive la ciudad.

"Hoy es un día difícil y peligroso (...) Por eso estoy pidiendo a los habitantes de Kiev que se preparen para estar en casa durante dos días", dijo el responsable en un comunicado, explicando que la circulación en la ciudad estará prohibida desde las 20h00 locales (18H00 GMT) del martes hasta las 07H00 (05H00 GMT) del jueves.



"Cualquier movimiento en Kiev sin permisos especiales está prohibido. Solo se podrá salir fuera para llegar a los refugios", añadió el alcalde de la capital de Ucrania.



Las autoridades ya habían impuesto un toque de queda similar el 26 de febrero, al inicio de la invasión rusa.



"Destrucción masiva" tras bombardeo del aeropuerto de Dnipro en Ucrania



El aeropuerto de la ciudad de Dnipro, al este de Ucrania, sufrió una "destrucción masiva" tras dos bombardeos rusos la noche del lunes al martes, indicaron las autoridades locales.



"Por la noche, el enemigo atacó el aeropuerto de Dnipro. Dos ataques. La pista de despegue y de aterrizaje está destruida. La terminal resultó muy dañada. Destrucciones masivas", escribió Valentin Reznitshenko, gobernador de la región, en la red Telegram.



Dnipro, una ciudad industrial de un millón de habitantes por donde pasa el río del mismo nombre que separa el este prorruso de Ucrania del resto de su territorio, se ha mantenido relativamente intacta ante el avance del ejército ruso.



Sin embargo, el sábado fue blanco de bombardeos que dejaron al menos un muerto.

Más de tres millones de personas han huido de la guerra en Ucrania

"Hemos llegado a la cifra de tres millones de personas", aseguró Paul Dillon, portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a la prensa en Ginebra.

De este total, 1,4 millones son niños, según la Unicef, y entre ellos también hay 157.000 ciudadanos de otros países que huyeron de Ucrania, según la OIM.



Polonia es el país que más refugiados de Ucrania ha recibido. En total, 1,79 millones de personas encontraron refugio en Polonia desde el 24 de febrero, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).



Rumania, Hungría y Moldavia también han acogido a un número importante de ucranianos que huyen de la ofensiva lanzada por Rusia el 24 de febrero.



Unicef: Cada segundo, un niño de Ucrania se convierte en refugiado

En los últimos 20 días, tras la invasión rusa de Ucrania, cerca de 1,4 millones de niños se han visto obligados a huir del país, unos 55 por minuto o "prácticamente un niño por segundo", dijo James Elder, portavoz de Unicef, en una rueda de prensa en Ginebra.



"Esta crisis, por su velocidad y su magnitud, no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial", dijo Elder.



El portavoz subrayó que los niños corren "el riesgo de verse separados de sus padres, sufrir violencias, ser explotados sexualmente o convertirse en víctima del tráfico" de personas.



