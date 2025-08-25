Rusia vuelve a atacar Sumy, provocando un muerto y varios heridos

En la noche del lunes 25 de agosto, Rusiaatacó con drones a Ucrania, apuntando a la región fronteriza de Sumy. El balance asciende a una persona muerta y nueve heridas, según el gobernador de Sumy, Oleh Hryhorov.

En la capital provincial de Sumy, decenas de casas unifamiliares y un edificio de apartamentos resultaron dañados. La infraestructura civil también quedó afectada. En el distrito de Konotop, la fiscalía ha abierto investigaciones por crímenes de guerra después de que un conductor de 37 años muriera en un ataque con drones y dos pasajeros de edad avanzada sufrieran heridas graves.

Según la defensa aérea ucraniana, Rusia desplegó 104 drones de combate Shahed de diseño iraní durante la noche, 76 de los cuales fueron interceptados.

En las inmediaciones de Konstantinivka

Por otro lado, el Ministerio de Defensa ruso anunció el lunes 25 de agosto que el avance de sus fuerzas en la región ucraniana de Dnipropetrovsk continúa tras la toma de una nueva localidad en la zona. Se trata, según el parte castrense, de Zaporizke, una aldea de unos 440 habitantes antes de la guerra que se encuentra a orillas del río Kámenka.

Por su parte, el líder de Donetsk impuesto por Rusia, Denís Pushilin, anunció en un video de Instagram que lasfuerzas rusas ya alcanzaron los suburbios de la localidad ucraniana de Konstantinivka, en la región de Donetsk, principal escenario de la ofensiva en el este de Ucrania. "Vemos que nuestros grupos ya están entrando y atacan al enemigo en las afueras de Konstantinivka", declaró Pushilin.