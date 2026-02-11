Rusia tomaría medidas "militares" si Groenlandia se militariza

"Evidentemente, si se da una militarización de Groenlandia y la creación de capacidades militares que apunten a Rusia, responderemos con las medidas adecuadas, incluyendo medidas técnico-militares", dijo el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, en un discurso al Parlamento ruso.

Groenlandia, con unos 57.000 habitantes, es un territorio autónomo de Dinamarca desde hace décadas. Varios países europeos han enviado pequeños contingentes de tropas a Groenlandia en las últimas semanas, después de que el presidente estadounidense Donald Trump declarara que deseaba anexionarse la isla ártica.

El mes pasado, Trump dio marcha atrás en sus amenazas de apoderarse de Groenlandia tras afirmar que había alcanzado un "acuerdo marco" con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, para garantizar una mayor influencia estadounidense.

Antes había advertido que, si Estados Unidos no tomaba el control de Groenlandia, podrían hacerlo Rusia o China.

Acto de equilibrio ruso, en la cuerda floja entre Groenlandia y Ucrania

Según Lavrov, Moscú parte de la premisa de que el problema de Groenlandia "no concierne directamente" a Rusia: "Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia deben resolver esto por sí mismos, teniendo en cuenta, por supuesto, la opinión de los residentes de la isla más grande, a quienes el Gobierno de Copenhague ha tratado con bastante dureza durante muchos años y décadas", aseveró.

La postura rusa, subrayó, es que "el Ártico debe seguir siendo una zona de paz y cooperación".

Groenlandia, por su parte, ha señalado que la soberanía y la integridad territorial son una "línea roja" en cualquier conversación con Washington.

Los altos funcionarios rusos se han abstenido hasta ahora de criticar abiertamente la posible anexión de Groenlandia e incluso han puesto en duda que la isla sea parte de Dinamarca, con la esperanza de que Washington reconozca las conquistas territoriales rusas en Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró en su momento que los planes de la actual Administración estadounidense de "anexionarse" Groenlandia no son "una ocurrencia disparatada" del actual inquilino de la Casa Blanca, sino que tienen "raíces históricas".

A la vez, Rusia se ha pronunciado categóricamente en contra de la militarización de la isla ártica.



