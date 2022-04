Rusia suspendida de organismo de DDHH de la ONU por invadir Ucrania

La Asamblea General de la ONU suspendió este jueves a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por la invasión de Ucrania, que pidió a la OTAN "armas, armas y armas" para enfrentar una inminente ofensiva rusa en el este del país.



De los 193 miembros de la Asamblea, 93 votaron a favor, 24 en contra y 58 se abstuvieron. Solo Libia en 2011 había sido objeto de una medida semejante.



Rusia consideró que esa suspensión era "ilegal".



El canciller ucraniano, Dmytro Kuleba, expresó en cambio su agradecimiento y afirmó que a los "criminales de guerra" no les cabe estar representados en esa instancia de la ONU.



El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, consideró probable que las fuerzas rusas estén cometiendo nuevas "atrocidades" en las localidades bajo su control, después del hallazgo de numerosos cadáveres tras su repliegue de Bucha, cerca de Kiev.



Ucrania y los países occidentales consideran ese repliegue como parte de una estrategia de Rusia para concentrar fuerzas en el este, donde se aprestaría a lanzar una ofensiva devastadora.



- "Última oportunidad" para evacuar el este -

El gobernador de la región de Lugansk, Sergiy Gaiday, indicó que los rusos "cortan todas las vías posibles de salida" en la región e instó a la población civil a partir lo antes posible.



"Los próximos días sean tal vez la última oportunidad de salir", afirmó Gaiday en Facebook. "No duden en evacuar", insistió.



En caso de ofensiva rusa, los civiles en esas zonas "se exponen a morir", alertó el miércoles la vice primera ministra Iryna Vereshchuk.



El nuevo llamado concierne especialmente a los habitantes de Severodonetsk, la ciudad más oriental bajo control de Kiev, blanco de frecuentes bombardeos.



"No tenemos adónde ir, ha sido así durante días", dijo el miércoles a la AFP Volodomir, un habitante de Severodonetsk, frente a un edificio en llamas.



"No sé para quién es esta guerra, pero nosotros estamos aquí bajo las bombas", lamentó el hombre, de 38 años.



Los ucranianos temen encontrarse en una situación parecida a la de Mariúpol (sureste), el puerto del mar de Azov que lleva semanas asediado y bombardeado, con miles de personas atrapadas en condiciones atroces.



En algunas de las localidades que habían sido ocupadas por los rusos, como Bucha, las autoridades y los periodistas encontraron decenas de cadáveres con vestimentas de civil.



Ucrania atribuye las muertes a las fuerzas de ocupación, pero Rusia asegura que fueron montajes.



"El mundo está profundamente conmocionado", afirmó Martin Griffiths, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, a un responsable de la alcaldía de Bucha.



"La próxima etapa es realizar una investigación", agregó.



El canciller Kuleba acusó a su par ruso, Serguéi Lavrov, de ser "cómplice" de las atrocidades cometidas desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero.



"Armas, armas y armas"

Rusia reconoció haber sufrido "importante bajas" entre sus militares desplegados en Ucrania, en palabras del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al canal privado británico Sky News. Peskov no dio sin embargo ninguna estimación del número de soldados rusos abatidos, heridos o capturados.



Ucrania reclama la entrega de armamento para enfrentar una ofensiva en el este, que prevé avasalladora.



"Vengo a pedir tres cosas: armas, armas y armas. Cuanto más rápido se entreguen, más vidas serán salvadas y se evitarán más destrucciones", dijo Kuleba al llegar a una reunión en Bruselas con cancilleres de los países de la OTAN.



Ucrania no es miembro de la OTAN, pero los 30 Estados miembros de la alianza pueden brindarle apoyo.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que el viernes se trasladará a Kiev para expresar su "apoyo indefectible" a Ucrania.



A nivel diplomático, la crisis no muestra ninguna señal de progreso.



Rusia acusó el jueves a Ucrania de haber modificado algunas de sus propuestas realizadas durante las negociaciones a finales de marzo en Estambul.



Kiev reaccionó de inmediato y pidió a Moscú reducir "su hostilidad" en las negociaciones.



Sanciones económicas

Los países del G7, formado por las economías más avanzadas del mundo, anunciaron nuevas sanciones contra Rusia, que incluyen la prohibición de inversiones en áreas estratégicas, incluyendo la energética.



Estados Unidos y Reino Unido reforzaron el miércoles sus medidas punitivas.



El presidente estadounidense, Joe Biden, denunció "crímenes de guerra graves" y prometió "ahogar durante años" el desarrollo económico de Rusia.



Estas sanciones afectan a grandes bancos rusos y a las dos hijas del presidente Vladimir Putin.



La Unión Europea (UE) debe tomar medidas semejantes, aunque sigue dividida sobre las sanciones energéticas por el coste que puede tener en sus propias economías, muy dependientes de los hidrocarburos rusos.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, lamentó la "indecisión" europea y su gobierno acusó este jueves a Hungría, un país de la UE y de la OTAN, de ayudar a Putin a continuar su agresión contra Ucrania por aceptar la idea de comprar gas ruso en rublos.



El Parlamento europeo adoptó por amplia mayoría una resolución no vinculante que pide un embargo "total e inmediato" sobre las importaciones de "petróleo, carbón, combustible nuclear y gas" rusos.