Rusia suspende participación en tratado de desarme nuclear y fustiga a Occidente

21 de febrero de 2023, 8:14 AM

Moscú, Rusia | El presidente ruso, Vladimir Putin, suspendió este martes la participación de su país en el tratado de desarme nuclear New Start que firmó con Estados Unidos, en un discurso en el que acusó a los países occidentales de "atizar" el conflicto en Ucrania.



A unos días de que se cumpla un año del inicio de la ofensiva rusa en esta exrepública soviética, el dirigente ruso afirmó en su discurso anual a la nación que seguía decidido a continuarla.



"Vamos a resolver paso a paso, cuidadosa y sistemáticamente, los objetivos que tenemos ante nosotros", dijo ante los militares la élite política del país.



El líder ruso también acusó a los países occidentales de utilizar el conflicto en Ucrania para "acabar" con Rusia y aseguró que Moscú se vio "forzada" a suspender el tratado de desarme nuclear New Start.



El tratado, de 2010, es el último que mantienen Washington y Moscú para evitar una escalada nuclear, pero se ha debilitado en los últimos años, con acusaciones de Estados Unidos de que Rusia no lo estaba cumpliendo.



"La responsabilidad de atizar el conflicto ucraniano, de su escalada, del número de víctimas (...) recae por completo sobre las élites occidentales", aseguró Putin.



"Lamento la decisión anunciada por Rusia", reaccionó de inmediato el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg.



La alocución de Putin se produce un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizara una visita sorpresa a Kiev, a la que prometió nuevas armas y el apoyo "inquebrantable" de Washington.



Biden también pronunciará un discurso hacia las 16H30 GMT desde Varsovia, después de reunirse con el presidente polaco Andrzej Duda.



"Expulsar y castigar a Ucrania"