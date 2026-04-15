Rusia refuerza bloqueo a conexiones con redes virtuales VPN

Los principales servicios rusos en internet han dejado de funcionar si están activadas las aplicaciones VPN (Virtual Private Network), la principal vía que tienen los rusos para eludir el bloqueo de aplicaciones como Telegram o WhatsApp u otros recursos, según constataron hoy varios medios.

Los primeros en detectar esta situación fueron las publicaciones 'Ostorozhno, nóvosti' y RusNews, que observaron que cuando están conectados las VPN no funcionan los servicios de Yandex (el principal buscador en Rusia, con todo un ecosistema de aplicaciones), el sistema de correo electrónico Mail.ru, la red social VK (el Facebook ruso), tiendas digitales y aplicaciones bancarias.

'Ostorozhno, nóvosti' indicó que al intentar abrir la aplicación del mercado digital Wildberries aparece un mensaje de "acceso restringido" con llamados a desconectar la VPN.

Según pudo constatar la agencia EFE, otro tanto ocurre con su homólogo Ozon tanto en móviles como ordenadores de mesa.

Servicios de pago bloqueados

Además, los usuarios rusos se quejan de que cuando los VPN están activados no funcionan servicios como Yandex.Pay (sistema de pago electrónico) y los cines en línea rusos como Kinopoisk, Wink.

En el caso del cine online Okko aparece una ventana que llama a desconectar los VPN.

El Gobierno de Rusia lanzó a fines de marzo una nueva campaña de censura en internet con medidas para reducir el empleo de las redes VPN (Virtual Private Network), que permiten acceder a los recursos prohibidos en este país.

El ministro de Desarrollo Digital, Maxud Shadáyev, admitió que el objetivo de las autoridades es "reducir el uso de VPN", muy extendido, especialmente en las grandes ciudades y entre la juventud.

Precisó que las autoridades quieren "restringir el acceso a una serie de plataformas extranjeras" que supuestamente se niegan a cumplir con la legislación rusa en materia de seguridad o de lucha contra el terrorismo.

En clara alusión a la red de mensajería Telegram, aseguró que con algunas de esas plataformas se intentó "en vano" llegar durante largo tiempo a un acuerdo.

El portal Meduza alertó a fines de marzo que el Ministerio tenía previsto prohibir el acceso a las plataformas nacionales a través de VPN.



