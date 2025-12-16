Rusia rechaza tregua navideña propuesta por Friedrich Merz

El Kremlin rechazó este martes (16.12.2025) la tregua navideña propuesta por el canciller alemán,Friedrich Merz, y apoyada por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tras las consultas mantenidas con Estados Unidos en Berlín.

Merz propuso el lunes una tregua navideña, que fue inmediatamente apoyada por Zelenski, quien destacó que Estados Unidos también la secundó. El canciller se dirigió al Kremlin para que cese los ataques contra el país vecino al menos durante las fiestas navideñas como gesto de buena voluntad de cara a un alto el fuego definitivo.

Una paz, no una tregua

"Nosotros queremos paz, no una tregua que dé respiro a los ucranianos y que les permita prepararse para proseguir la guerra", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso, en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov añadió que el cese de las hostilidades "depende de si llegamos o no a un trato, como dice el presidente [estadounidense Donald] Trump". Trump dijo ayer que se estaba "más cerca que nunca" de un acuerdo de paz.

El portavoz ruso dijo que la postura de su país es "bien conocida y es consecuente" y se mostró "convencido" de que es comprendida tanto por Washington como por Kiev. "Queremos detener la guerra, lograr nuestros intereses y garantizar la paz en Europa de cara al futuro", subrayó.

Con respecto a los temas abordados en Berlín, que incluían la concesión de garantías de seguridad para Kiev, Peskov subrayó que Moscú no reaccionará "a las publicaciones de la prensa", ya que "no ha visto todavía" los detalles sobre esos planes.



