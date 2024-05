Rusia prosigue su ofensiva en la región ucraniana de Járkov

Los combates proseguían este lunes en la región de Járkov, en el noreste de Ucrania, donde más de 30 localidades están bajo fuego ruso, según las autoridades, y cerca de 6.000 habitantes fueron evacuados a causa de la ofensiva de Moscú.



"Más de 30 localidades de la región de Járkov son víctimas del fuego de artillería y mortero enemigo", indicó el gobernador Oleg Sinegubov en las redes sociales.



El gobernador de esta región ucraniana precisó que 5.762 habitantes fueron evacuados desde el inicio de los combates.



Las fuerzas rusas cruzaron la frontera el viernes en una ofensiva hacia Lipsi y Vovchansk, dos localidades situadas respectivamente a unos veinte y unos cincuenta kilómetros al noreste de Járkov, segunda ciudad del país.



"El enemigo está logrando éxitos tácticos", reconoció el lunes el Estado Mayor ucraniano en un comunicado publicado en Facebook. Moscú movilizó "hasta cinco batallones", destacó Kiev.



Según el canal Telegram DeepState, cercano al ejército ucraniano, los rusos lograron ocupar unos 100 km2.



El ejército ruso "prosigue su avance hacia Lipsi. La infantería enemiga (...) está bajo fuego constante", indicó DeepState en su informe matinal.



"El enemigo sigue avanzando hacia Vovchansk. Se encuentra en la perifería y busca penetrar en la ciudad, que sufre intensos bombardeos. La evacuación de los civiles está en curso", añadió.



"Varias casas quedaron dañadas como resultado de una serie de bombardeos masivos el domingo", y siete personas resultaron heridas en Vovchansk, indicó Sinegubov.



Menos de 300 habitantes aún residen allí, en comparación con 2.500 antes de la guerra.



Ataques contra instalaciones energéticas

Por su parte, las fuerzas ucranianas atacaron una terminal petrolera y una subestación eléctrica en el oeste de Rusia, informó una fuente de seguridad en Kiev a AFP, el último de una serie de ataques aéreos transfronterizos.



Las fuerzas rusas y ucranianas intensificaron los ataques contra las instalaciones energéticas en las últimas semanas.



La defensa ucraniana precisó que sus drones habían ejecutado ataques exitosos contra una terminal petrolera en la región rusa de Belgorod y una subestación eléctrica en Lipetsk.



No hubo confirmación del ataque de las autoridades rusas en Belgorod, pero el gobernador en Lipetsk comentó que una subestación había sido incendiada sin dar detalles o culpar directamente a Ucrania.



"No hay víctimas. Un incendio en el territorio de una subestación eléctrica se está extinguiendo", escribió el gobernador Igor Artamonov en las redes sociales.



El ministerio de Defensa ruso había informado anteriormente que sus fuerzas habían derribado 31 drones ucranianos durante la noche sobre varias regiones, entre ellas la península de Crimea.



Doce aeronaves no tripuladas fueron derribadas en la región de Belgorod, en la frontera con Ucrania, donde un ataque ucraniano mató a 15 personas el domingo, indicó.



Ocho drones fueron destruidos sobre la región de Kursk, también fronteriza con Ucrania, y cuatro fueron interceptados sobre la región vecina de Lipetsk, detalló.



Otros siete drones y cuatro misiles Storm Shadow fueron destruidos sobre Crimea, anexionada por Rusia en 2014.



Además, ataques atribuidos a Ucrania en la zona ocupada de Lugansk (este) y en la región rusa de Kursk causaron al menos cuatro muertos y siete heridos, según las autoridades rusas.



"Se produjo un incendio tras un ataque en la zona industrial de Krasnodon. Tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas", dijo el responsable ruso de la región, Léonid Pasechnik, en Telegram.



En un mensaje separado atribuyó el ataque a las fuerzas armadas ucranianas.



La ciudad de Krasnodon, situada cerca de la frontera con Rusia, a unos 45 kilómetros al sureste de Lugansk, la capital regional, está bajo control ruso desde 2014 y es conocida por sus minas de carbón.



En la región de Kursk en Rusia, en la frontera con Ucrania, una mujer resultó muerta y tres personas heridas en un ataque con drones contra vehículos en el pueblo de Popovo Lejachi, indicó el gobierno regional.