Rusia envía un submarino para escoltar a un petrolero perseguido por EE. UU.

Rusia envió un submarino de la Armada a escoltar un buque petrolero vacío que Estados Unidos intenta capturar desde hace semanas en el marco del bloqueo a embarcaciones asociadas a Venezuela, informaron medios estadounidenses.



Conocido inicialmente como el Bella 1, este petrolero es perseguido por Washington desde que evadió un bloqueo parcial en las costas de Venezuela y frustró un intento de abordaje por parte de la Guardia Costera estadounidense el 21 de diciembre.



Las autoridades estadounidenses afirman que el tanquero es parte de una flota clandestina que transporta petróleo para países como Venezuela, Rusia e Irán, infringiendo sanciones de Washington.



La embarcación se acercaba este miércoles a la zona económica exclusiva de Islandia tras atravesar el océano Atlántico, según datos de MarineTraffic.



Rusia envió "un submarino y otros recursos navales" a escoltar el petrolero, indicó el diario Wall Street Journal, que citó a un funcionario estadounidense en condición de anonimato.



Según la cadena CBS News, dos funcionarios gubernamentales confirmaron que "Rusia envió un submarino y otras embarcaciones de la Armada rusa" como escolta.



El ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia indicó el martes que "sigue con preocupación" la persecución de Estados Unidos a la embarcación.



Antes de los reportes de prensa, el ministerio indicó a medios estatales que el buque navegaba bajo bandera rusa y estaba lejos de la costa estadounidense.



"Por razones que no son claras para nosotros, el buque ruso recibe una atención acrecentada de Estados Unidos y militares de la OTAN, atención que es claramente desproporcionada a su estatus pacífico", afirmó el ministerio.



El buque viajaba vacío hacia Venezuela antes de evadir el bloqueo que instauró Estados Unidos a tanqueros petroleros que van hacia o desde el país caribeño.



Está sancionado por Washington desde 2024 por presuntos vínculos con Irán y el Hezbolá.



