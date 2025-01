Rusia e Irán firman un pacto estratégico que refuerza sus vínculos militares

El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo de Irán, Masud Pezeshkian, firmaron este viernes en Moscú un acuerdo de asociación estratégica, que refuerza especialmente la "cooperación militar" y que Moscú calificó como un contrapeso a los "dictados" de Occidente.



Rusia e Irán -cuyas economías están lastradas por las restricciones que implican las sanciones- han trabajado por un acercamiento acelerado en los últimos años, en particular desde la ofensiva en Ucrania lanzada en febrero de 2022.



El acuerdo prevé, entre otras cosas, "desarrollar la cooperación militar" y apoyarse mutuamente frente a "amenazas de seguridad", según el contenido del documento de 47 artículos publicado por el Kremlin tras la firma.



De acuerdo con el texto, si Rusia o Irán enfrentaran una "agresión", el otro país no proporcionaría ninguna "ayuda" al agresor.



Sin embargo este punto no contempla que los países firmantes se brinden asistencia militar en tal situación.



Moscú firmó un texto con el mismo nombre con Corea del Norte el año pasado. Un artículo de ese documento sí establece "una ayuda militar inmediata" en caso de agresión armada por parte de un tercer país.

"Nuevo orden"



Tras la firma del documento Putin celebró que el acuerdo tiene "objetivos ambiciosos" y destacó que los dos países están "unidos" para llevar su relación "a un nuevo nivel".

El anuncio se realiza a pocos días de que el republicano Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos.

En su primer mandato (2017-2021), Trump retiró a Washington del acuerdo nuclear con Irán firmado en 2015 con la comunidad internacional, e impuso severas sanciones como parte de su política de "máxima presión" contra Teherán.

Tanto Rusia como Irán sufrieron fracasos y una pérdida de influencia el año pasado, en particular con el derrocamiento de Bashar al Asad en Siria, un aliado clave para ambos.

Según el presidente iraní, el acuerdo permitirá "dinamizar" los vínculos y fortalecerlos, dijo desde el Kremlin.

Antes de la firma, Putin destacó que el pacto ofrece "un nuevo impulso en casi todos los campos de cooperación".

Rusia e Irán se presentan como contrapesos, junto con China y Corea del Norte a la influencia estadounidense. Han tejido lazos estrechos, especialmente militares, y se apoyan en varios asuntos internacionales, desde Oriente Medio hasta el conflicto en Ucrania.

Pezeshkian, que llegó el viernes por la mañana a Moscú, depositó una corona de flores frente a la tumba del Soldado Desconocido y se reunió con el primer ministro ruso Mijaíl Mishustin.

El acuerdo del viernes abordará "la cooperación económica y comercial en los ámbitos de la energía, el medio ambiente y las cuestiones relacionadas con la defensa y la seguridad", indicó la embajada iraní en Rusia la semana pasada.

"Es un paso hacia la creación de un mundo más justo y equilibrado. Irán y Rusia, conscientes de su responsabilidad histórica, están construyendo un nuevo orden", escribió Abás Araqchi, el jefe de la diplomacia iraní, en un artículo publicado por la agencia de noticias rusa Ria Novosti.